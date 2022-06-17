Ливерпуль может подписать вундеркинда из Боруссии Дортмунд

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Боруссии» Дортмунд Джуду Беллингему. «Красные» попытаются подписать игрока уже этим летом, хотя раньше планировали этот трансфер на летом 2023 года.

Сумма возможного трансфера оценивается в 59 миллионов фунтов. Также в услугах Беллингема был заинтересован «Реал», но подписание Орельена Тчуамени ставит под сомнение готовность мадридского клуба подписать еще одного дорогостоящего игрока в полузащиту.

В нынешнем сезоне на счету Беллингема 6 голов и 14 ассистов в 44 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах. Стоимость 18-летнего англичанина оценивается в 80 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2025 года.