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  4. Ливерпуль может подписать вундеркинда из Боруссии Дортмунд
Англия
17 июня 2022, 14:51 |
580
0

Ливерпуль может подписать вундеркинда из Боруссии Дортмунд

Джуд Беллингем может продолжить карьеру в Англии

17 июня 2022, 14:51 |
580
0
Ливерпуль может подписать вундеркинда из Боруссии Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Боруссии» Дортмунд Джуду Беллингему. «Красные» попытаются подписать игрока уже этим летом, хотя раньше планировали этот трансфер на летом 2023 года.

Сумма возможного трансфера оценивается в 59 миллионов фунтов. Также в услугах Беллингема был заинтересован «Реал», но подписание Орельена Тчуамени ставит под сомнение готовность мадридского клуба подписать еще одного дорогостоящего игрока в полузащиту.

В нынешнем сезоне на счету Беллингема 6 голов и 14 ассистов в 44 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах. Стоимость 18-летнего англичанина оценивается в 80 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2025 года.

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Джуд Беллингем Ливерпуль Боруссия Дортмунд
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Источник Liverpool Echo
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