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  4. Реал за 90 млн евро готов купить Беллингема
Испания
15 июня 2022, 08:09 |
508
0

Реал за 90 млн евро готов купить Беллингема

Молодой талант «Боруссии» может продолжить карьеру в Ла Лиге

15 июня 2022, 08:09 |
508
0
Реал за 90 млн евро готов купить Беллингема
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» намерен усилить свой состав хавбеком «Боруссии» Дортмунд Джудом Беллингемом.

Как сообщает Cadena Ser, за 18-летнего англичанина мадридский клуб готов заплатить 90 миллионов евро.

Источник утверждает, что «Реал» не сможет привлечь его в этом году, потому что он уже использовал свою квоту для игроков из стран, не входящих в ЕС.

Однако мадридский клуб намерен этим летом осуществить трансфер и еще на год оставить футболиста в Бундеслиге. «Реал» готов предложить Беллингему контракт на пять или шесть лет.

В услугах Беллингема также заинтересованы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2021/22 хавбек сыграл 44 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал 14 результативных передач.

Ранее «Реал» за 80 млн евро купил молодого француза Орельена Тчуамени.

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Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем трансферы
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Источник Cadena Ser
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