Реал за 90 млн евро готов купить Беллингема
Молодой талант «Боруссии» может продолжить карьеру в Ла Лиге
«Реал» намерен усилить свой состав хавбеком «Боруссии» Дортмунд Джудом Беллингемом.
Как сообщает Cadena Ser, за 18-летнего англичанина мадридский клуб готов заплатить 90 миллионов евро.
Источник утверждает, что «Реал» не сможет привлечь его в этом году, потому что он уже использовал свою квоту для игроков из стран, не входящих в ЕС.
Однако мадридский клуб намерен этим летом осуществить трансфер и еще на год оставить футболиста в Бундеслиге. «Реал» готов предложить Беллингему контракт на пять или шесть лет.
В услугах Беллингема также заинтересованы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
В сезоне 2021/22 хавбек сыграл 44 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал 14 результативных передач.
Ранее «Реал» за 80 млн евро купил молодого француза Орельена Тчуамени.
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