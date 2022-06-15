Реал за 90 млн евро готов купить Беллингема

«Реал» намерен усилить свой состав хавбеком «Боруссии» Дортмунд Джудом Беллингемом.

Как сообщает Cadena Ser, за 18-летнего англичанина мадридский клуб готов заплатить 90 миллионов евро.

Источник утверждает, что «Реал» не сможет привлечь его в этом году, потому что он уже использовал свою квоту для игроков из стран, не входящих в ЕС.

Однако мадридский клуб намерен этим летом осуществить трансфер и еще на год оставить футболиста в Бундеслиге. «Реал» готов предложить Беллингему контракт на пять или шесть лет.

В услугах Беллингема также заинтересованы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2021/22 хавбек сыграл 44 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал 14 результативных передач.

Ранее «Реал» за 80 млн евро купил молодого француза Орельена Тчуамени.