Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Реал провел официальную презентацию Тчуамени
Испания
14 июня 2022, 13:51 |
701
0

ФОТО. Реал провел официальную презентацию Тчуамени

Французский хавбек прошел медобследование и взял себе 18-й номер

14 июня 2022, 13:51 |
701
0
ФОТО. Реал провел официальную презентацию Тчуамени
ФК Реал Мадрид

«Реал» провел официальную презентацию 22-летнего полузащитника сборной Франции Орельена Тчуамени. Ранее мадридский клуб купил футболиста у «Монако».

Сегодня, 14 июня, француз успешно прошел медобследование и подписал шестилетний контракт с мадридским клубом.

В мадридском клубе Орельен будет играть под 18-м номером.

Скорее всего, за Тчуамени «Реал» заплатил 80 млн евро.

По теме:
Орельен ТЧУАМЕНИ: «Мбаппе приглашал меня в ПСЖ, но я хотел в Реал»
Манчестер Сити купит перспективного французского защитника
Почему ПСЖ так хочет Зидана, и почему Париж вряд ли сможет его получить
Монако трансферы Реал Мадрид Орельен Тчуамени
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

5 замен теперь навсегда, аут ногами - как вариант. IFAB принял ряд решений
Футбол | 13 июня 2022, 16:13 11
5 замен теперь навсегда, аут ногами - как вариант. IFAB принял ряд решений
5 замен теперь навсегда, аут ногами - как вариант. IFAB принял ряд решений

Возможно, скоро можно будет выполнять аут ногами

Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт
Футбол | 14 июня 2022, 07:58 4
Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт
Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт

Легенда украинского футбола запустил важную инициативу

Бавария хочет получить за Левандовски 50 миллионов евро
Футбол | 14.06.2022, 11:22
Бавария хочет получить за Левандовски 50 миллионов евро
Бавария хочет получить за Левандовски 50 миллионов евро
ВИДЕО. Драма! Австралия победила Перу по пенальти и пробилась на ЧМ-2022
Футбол | 14.06.2022, 04:35
ВИДЕО. Драма! Австралия победила Перу по пенальти и пробилась на ЧМ-2022
ВИДЕО. Драма! Австралия победила Перу по пенальти и пробилась на ЧМ-2022
ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет с Ирландией
Футбол | 14.06.2022, 12:28
ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет с Ирландией
ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет с Ирландией
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2. Итоговая таблица. Видео голов и обзор
Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2. Итоговая таблица. Видео голов и обзор
12.06.2022, 22:05 1
Футбол
Ферстаппен выиграл гонку в Баку, дубль Ред Булла, провал Феррари
Ферстаппен выиграл гонку в Баку, дубль Ред Булла, провал Феррари
12.06.2022, 15:40 1
Авто/мото
Мудрик поведал, что Петраков сказал игрокам в перерыве матча с Арменией
Мудрик поведал, что Петраков сказал игрокам в перерыве матча с Арменией
13.06.2022, 13:23 1
Футбол
Лучший бой в истории! Прохазка задушил Тейшейру и отобрал у него пояс UFC
Лучший бой в истории! Прохазка задушил Тейшейру и отобрал у него пояс UFC
12.06.2022, 08:20
MMA
Роман ЯРЕМЧУК: «Голы – это не работа Малиновского»
Роман ЯРЕМЧУК: «Голы – это не работа Малиновского»
12.06.2022, 10:43 4
Футбол
Чемпионка ОИ-2016 объявила о завершении карьеры в 28 лет
Чемпионка ОИ-2016 объявила о завершении карьеры в 28 лет
13.06.2022, 19:26
Теннис
Промоутер Джошуа: «Проиграть Усику - не катастрофа. Он сейчас номер один»
Промоутер Джошуа: «Проиграть Усику - не катастрофа. Он сейчас номер один»
13.06.2022, 14:27 5
Бокс
Сотрудничество с братом Гвардиолы. В какую команду перейдет Цыганков?
Сотрудничество с братом Гвардиолы. В какую команду перейдет Цыганков?
13.06.2022, 13:57 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем