ФОТО. Реал провел официальную презентацию Тчуамени

«Реал» провел официальную презентацию 22-летнего полузащитника сборной Франции Орельена Тчуамени. Ранее мадридский клуб купил футболиста у «Монако».

Сегодня, 14 июня, француз успешно прошел медобследование и подписал шестилетний контракт с мадридским клубом.

В мадридском клубе Орельен будет играть под 18-м номером.

Скорее всего, за Тчуамени «Реал» заплатил 80 млн евро.