Испания14 июня 2022, 13:51 |
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ФОТО. Реал провел официальную презентацию Тчуамени
Французский хавбек прошел медобследование и взял себе 18-й номер
14 июня 2022, 13:51 |
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«Реал» провел официальную презентацию 22-летнего полузащитника сборной Франции Орельена Тчуамени. Ранее мадридский клуб купил футболиста у «Монако».
Сегодня, 14 июня, француз успешно прошел медобследование и подписал шестилетний контракт с мадридским клубом.
В мадридском клубе Орельен будет играть под 18-м номером.
Скорее всего, за Тчуамени «Реал» заплатил 80 млн евро.
👋 ¡Presentando nuestro nuevo nº1️⃣8️⃣!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 14, 2022
👉 @atchouameni#WelcomeTchouameni pic.twitter.com/cttmVfS9lW
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