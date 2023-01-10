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Англия
10 января 2023, 02:57 | Обновлено 10 января 2023, 03:02
209
0

Серьезные планы. Владельцы ПСЖ ведут переговоры о покупке Ливерпуля или МЮ

Катарские шейфы хотят в АПЛ

10 января 2023, 02:57 | Обновлено 10 января 2023, 03:02
209
0
Серьезные планы. Владельцы ПСЖ ведут переговоры о покупке Ливерпуля или МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

Компания Qatar Sports Investments (QSI), которая является владельцем парижского клуба «ПСЖ», рассматривает возможность покупки английских клуба «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед».

В QSI намерены купить либо полный пакет акций клубов, либо долю акций. В настоящий момент компания оценивает варианты вложений в один из упомянутых клубов.

Ранее сообщалось, что владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о покупке лондонского «Тоттенхэма».

Стоит заметить, что по правилам УЕФА, два клуба одного владельца не могут выступать вместе в одном европейском турнире. Однако регламент не запрещает подобное, если собственники владеют основным пакетом акций одного клуба и миноритарным пакетом акций другой.

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ПСЖ Ливерпуль Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Франции по футболу Лига 1
Источник Bloomberg
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