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  4. Шейхи из ПСЖ хотят инвестировать в клуб АПЛ. Ведут переговоры с Тоттенхэмом
Англия
09 января 2023, 11:11 |
296
1

Шейхи из ПСЖ хотят инвестировать в клуб АПЛ. Ведут переговоры с Тоттенхэмом

Шпоры могут стать частично катарскими

09 января 2023, 11:11 |
296
1
Шейхи из ПСЖ хотят инвестировать в клуб АПЛ. Ведут переговоры с Тоттенхэмом
Sky Sports

По информации британских СМИ, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи ведет переговоры с руководством «Тоттенхэма» о том, чтобы приобрести небольшую часть лондонского клуба.

Катарские шейхи хотят инвестировать в клуб АПЛ и находятся в поиске вариантов, так как «Тоттенхэм» является не единственной опцией для них.

Сообщается, что Аль-Хелаифи уже провел переговоры с руководителем лондонцев Даниэлем Леви. Собственники ПСЖ владеют миноритарной частью португальского клуба «Брага».

В последние месяцы о продаже всего клуба или его части официально сообщили владельцы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

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Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ Тоттенхэм
Источник Sky Sports
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nazarp
ПСЖ скупили топових гравців але це не допомогло виграти ЛЧ, тепер вирішили ще і по більше клубів купити
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