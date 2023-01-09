Шейхи из ПСЖ хотят инвестировать в клуб АПЛ. Ведут переговоры с Тоттенхэмом

По информации британских СМИ, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи ведет переговоры с руководством «Тоттенхэма» о том, чтобы приобрести небольшую часть лондонского клуба.

Катарские шейхи хотят инвестировать в клуб АПЛ и находятся в поиске вариантов, так как «Тоттенхэм» является не единственной опцией для них.

Сообщается, что Аль-Хелаифи уже провел переговоры с руководителем лондонцев Даниэлем Леви. Собственники ПСЖ владеют миноритарной частью португальского клуба «Брага».

В последние месяцы о продаже всего клуба или его части официально сообщили владельцы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».