Юрген КЛОПП: «Не могу припомнить худшего матча в моей карьере»

Ливерпуль в матче чемпионата Англии проиграл Брайтону со счетом 0:3, а наставник Юрген Клопп заявил, что не может припомнить худшего матча своей команды.

«Я просто не могу вспомнить худшего матча Ливерпуля. Честно, я просто не могу. Даже не Ливерпуля, а вообще в моей карьере. Это моя ответственность, и это делает ситуацию действительно плохой».

«Я выбираю состав, я выбираю тактику... Ужасный матч против команды, которая набрала уверенность в своих силах и получает удовольствие от футбола», — заявил Клопп.

Красные находятся на 9-й позиции, отставая от топ-4 на 7 очков.