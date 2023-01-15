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Англия
15 января 2023, 08:19 | Обновлено 15 января 2023, 08:20
1022
0

Юрген КЛОПП: «Не могу припомнить худшего матча в моей карьере»

Наставнику не понравилось поражение в матче АПЛ

15 января 2023, 08:19 | Обновлено 15 января 2023, 08:20
1022
0
Юрген КЛОПП: «Не могу припомнить худшего матча в моей карьере»
Sky Sports. Юрген Клопп

Ливерпуль в матче чемпионата Англии проиграл Брайтону со счетом 0:3, а наставник Юрген Клопп заявил, что не может припомнить худшего матча своей команды.

«Я просто не могу вспомнить худшего матча Ливерпуля. Честно, я просто не могу. Даже не Ливерпуля, а вообще в моей карьере. Это моя ответственность, и это делает ситуацию действительно плохой».

«Я выбираю состав, я выбираю тактику... Ужасный матч против команды, которая набрала уверенность в своих силах и получает удовольствие от футбола», — заявил Клопп.

Красные находятся на 9-й позиции, отставая от топ-4 на 7 очков.

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Ливерпуль Брайтон Юрген Клопп
Источник BBC
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