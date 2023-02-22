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  4. Де Дзерби может заменить Конте в Тоттенхэме
Англия
22 февраля 2023, 15:26 |
477
3

Де Дзерби может заменить Конте в Тоттенхэме

Итальянский специалист покинет «Брайтон»

22 февраля 2023, 15:26 |
477
3
Де Дзерби может заменить Конте в Тоттенхэме
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Контракт Антонио Конте с «Тоттенхэмом» истекает в конце текущего сезона и, скорее всего, не будет продлен. Руководство «Шпор» уже ищет замену итальянскому специалисту.

По информации английских СМИ, заменить Конте может его соотечественник – экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет «Брайтон».

Напомним, Конте недавно перенес операцию по удалению мочевого пузыря. Сейчас он восстанавливается в Италии и временно не руководит командой.

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Антонио Конте Роберто Де Дзерби Брайтон Тоттенхэм
Источник The Telegraph
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Комментарии 3
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pol-55
Та ну нах.
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0
Злий Глобинець
Де Дзербі може і Тотенхем, і Ліверпуль очолити, бо добре себе зарекомендував в АПЛ. Профі!
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-2
mayakovskiy1
Зачем Де Дзерби  идти в более слабую команду? Не вижу НИ ОДНОЙ причины кроме разве что денег
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-2
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