Де Дзерби может заменить Конте в Тоттенхэме
Итальянский специалист покинет «Брайтон»
Контракт Антонио Конте с «Тоттенхэмом» истекает в конце текущего сезона и, скорее всего, не будет продлен. Руководство «Шпор» уже ищет замену итальянскому специалисту.
По информации английских СМИ, заменить Конте может его соотечественник – экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет «Брайтон».
Напомним, Конте недавно перенес операцию по удалению мочевого пузыря. Сейчас он восстанавливается в Италии и временно не руководит командой.
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