Де Дзерби или Конте могут возглавить Милан

Серия неудачных результатов в последнее время поставила под сомнение будущее Стефано Пиоли на посту главного тренера «Милана». Руководство «россонери» уже начало поиски возможной замены наставнику команды.

Рассматриваются две кандидатуры: Антонио Конте из «Тоттенхэма» и Роберто Де Дзерби из «Брайтона». Контракт Конте со «Шпорами» истекает в конце сезона, и, скорее всего, не будет продлен.

Напомним, «Милан» проиграл четыре последних матча, в том числе «Интеру» в дерби в воскресенье (0:1).