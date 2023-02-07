Италия07 февраля 2023, 15:54 |
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Де Дзерби или Конте могут возглавить Милан
Будущее Стефано Пиоли в клубе под вопросом
07 февраля 2023, 15:54 |
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Серия неудачных результатов в последнее время поставила под сомнение будущее Стефано Пиоли на посту главного тренера «Милана». Руководство «россонери» уже начало поиски возможной замены наставнику команды.
Рассматриваются две кандидатуры: Антонио Конте из «Тоттенхэма» и Роберто Де Дзерби из «Брайтона». Контракт Конте со «Шпорами» истекает в конце сезона, и, скорее всего, не будет продлен.
Напомним, «Милан» проиграл четыре последних матча, в том числе «Интеру» в дерби в воскресенье (0:1).
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