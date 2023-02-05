Не дали поднять голову. Интер снова переиграл Милан в дерби
Коллектив Стефано Пиоли не может добыть желаемый результат уже семь матчей подряд
Отчет о матче ожидайте позже.
Итальянская Серия А. 21-й тур.
«Интер» – «Милан» - 1:0
Мартинес, 34
Мхитарян, 67, Ачерби, 68 – Калулу, 32, Габбья, 49, Леау, 60, Жиру, 85
«Интер»: Онана – Бастони, Ачерби, Шкриниар – Димарко (Госенс, 71), Мхитарян (Брозович, 71), Чалханоглу (Гальярдини, 89), Барелла (Асллани, 90+3), Дармиан – Джеко (Лукаку, 71), Мартинес.
«Милан»: Тэтэрушану – Эрнандес, Габбья (Тиав, 70), Кьер (Ребич, 86), Калулу, Калабрия (Салемакерс, 55) – Крунич, Тонали, Мессиас (Диас, 46) – Жиру, Ориги (Леау, 54).
Арбитр: Давиде Масса (Империя, Италия).
Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия).
ИНТЕР - МИЛАН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 6°C
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