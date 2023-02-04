Интер Милан

5 февраля в топ-матче чемпионата Италии встретятся исторические соперники Интер и Милан, которые сыграют между собой второй раз за последние две недели

Интер

Нельзя сказать, что Интер сейчас находится в идеальной форме, но пока именно команда Симоне Индзаги выглядит единственным реальным конкурентом для Наполи в битве за титул. 2023 год для Интера складывается неплохо, ведь уже есть трофей - Суперкубок Италии. В конце января удалось уверенно обыграть как раз Милан и завоевать Суперкубок второй год подряд.

Правда, после этого случилось неожиданное домашнее поражение от середняка Эмполи. Видимо, сказалась усталость после перелета в Саудовскую Аравию, но это позволило Наполи увеличить отрыв до 13 очков. Очень много. После этой неудачи Интер обыграл Кремонезе и Аталанту а теперь попробует снова одолеть Милан. Команде Индзаги точно нельзя терять очки, чтобы сохранить интригу в чемпионской гонке.

А для сохранения этой интриг наставнику доступен полный состав. После дисквалификаций вернулись Стефан де Врей и Николо Барелла, а Марсело Брозович восстановился после травмы. Ждут в основе и опытного защитника Милана Шкриньяра, который в январе хотел перебраться в ПСЖ, но вынужден остаться в команде до конца сезона.

Милан

А вот у действующего чемпиона дела в 2023 году пока складываются не очень. В первом матче года команда обыграла Салернитану, а после этого не может победить в шести кряду встречах. Сейчас команда Стефано Пьоли находится на серии из трех поражений, а в двух последних встречах Серии A Милан пропустил 9 голов: 0:4 с Лацио и 2:5 с Сассуоло.

Пока что команда делит с Аталантой 4-е место, но если бы не очковый штраф для Ювентуса, то чемпиону с такой формой было бы сложно рассчитывать на топ-4 и возвращение в Лигу чемпионов. Возможно, успешный матч с Интером сможет вернуть огонь в игроков.

Милану в дерби не помогут вратарь Майк Меньян, защитник Фикайо Томори и хавбек Исмаэль Беннасер. Кроме того, после травмы продолжает восстанавливаться Златан Ибрагимович.

В таком поединке может случиться все, но пока что Интер выглядит фаворитом противостояния со ставкой 2.00 по линии Parimatch.

Интер: Онана, Шкриньяр, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Мхитарян, Чалханоглу, Димарко, Лаутаро, Джеко

Милан: Татарушану, Калабрия, Калулу, Кьяер, Эрнандес, Тонали, Побега, Крунич, Салемакерс, Леау, Жиру

5 февраля, воскресенье