Симоне ИНДЗАГИ: «Это особенный подарок для наших болельщиков»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в матче 21-го тура итальянской Серии А.

«Я поздравил ребят, они провели отличную игру. Команда была полна решимости, сохраняла предельную концентрацию и тотально доминировала. Выиграть второе дерби за 20 дней – это особенный подарок для наших болельщиков.

Теперь мы должны с уверенностью идти дальше – впереди у нас полуфинал Кубка Италии и плей-офф Лиги чемпионов, а в Серии А мы занимаем второе место», - сказал Индзаги.