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  4. Симоне ИНДЗАГИ: «Это особенный подарок для наших болельщиков»
Италия
06 февраля 2023, 05:05 |
122
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Это особенный подарок для наших болельщиков»

Наставник «Интера» – о победе над «Миланом»

06 февраля 2023, 05:05 |
122
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Это особенный подарок для наших болельщиков»
УЕФА. Симоне Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в матче 21-го тура итальянской Серии А.

«Я поздравил ребят, они провели отличную игру. Команда была полна решимости, сохраняла предельную концентрацию и тотально доминировала. Выиграть второе дерби за 20 дней – это особенный подарок для наших болельщиков.

Теперь мы должны с уверенностью идти дальше – впереди у нас полуфинал Кубка Италии и плей-офф Лиги чемпионов, а в Серии А мы занимаем второе место», - сказал Индзаги.

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Симоне Индзаги Интер Милан Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Интер - Милан
Источник DAZN
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