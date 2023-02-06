Симоне ИНДЗАГИ: «Это особенный подарок для наших болельщиков»
Наставник «Интера» – о победе над «Миланом»
Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в матче 21-го тура итальянской Серии А.
«Я поздравил ребят, они провели отличную игру. Команда была полна решимости, сохраняла предельную концентрацию и тотально доминировала. Выиграть второе дерби за 20 дней – это особенный подарок для наших болельщиков.
Теперь мы должны с уверенностью идти дальше – впереди у нас полуфинал Кубка Италии и плей-офф Лиги чемпионов, а в Серии А мы занимаем второе место», - сказал Индзаги.
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