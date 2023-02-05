В воскресенье, 5-го февраля, состоится поединок 21-го тура итальянской Серии А, в котором сразятся «Интер» и «Милан». Матч пройдет в Милане (Италия), на поле стадиона «Джузеппе Меацца», начало в 21:45.

Ожесточенное противостояние двух команд, которые по-прежнему ютятся в пределах одной арены, станет украшением очередных выходных итальянского футбола. Есть полная уверенность в том, что прошлую встречу с непримиримыми соперниками фанаты «россонери» вспоминать не захотят, так как их команду разобрали в Суперкубке Италии (0:3). Но если бы только потеря шансов лишь на этот трофей беспокоила коллектив Стефано Пьоли. «Милан» еще не выиграл ни в одном из матчей после чемпионата мира-2022 в Катаре, тогда как «Интер» проиграл только «Эмполи» (0:1) на похмелье от Суперкубка. Еще одно поражение, и кресло под наставником «красно-черных» рискует опрокинуться.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» – «Милан», за которой можно следить в украинской версии сайта.