05.02.2023, FT 1 : 0
Италия06 февраля 2023, 01:00 | Обновлено 06 февраля 2023, 01:27
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Интер – Милан – 1:0. Победный мяч Лаутаро Мартинеса. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 21-го тура Серии A
06 февраля 2023, 01:00 | Обновлено 06 февраля 2023, 01:27
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В матче 21-го тура Серии A «Интер» минимально выиграл миланское дерби (1:0).
Победу условным хозяевам «Джузеппе Меацца» принес гол Лаутаро Мартинеса на 34-й минуте.
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🏆 Серия A. 21-й тур
Интер – Милан – 1:0
Гол: Лаутаро Мартинес, 34
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Лаутаро Мартинес, 34 мин
События матча
34’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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