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06 февраля 2023, 01:00 | Обновлено 06 февраля 2023, 01:27
61
0

Интер – Милан – 1:0. Победный мяч Лаутаро Мартинеса. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 21-го тура Серии A

06 февраля 2023, 01:00 | Обновлено 06 февраля 2023, 01:27
61
0
Интер – Милан – 1:0. Победный мяч Лаутаро Мартинеса. Видео гола и обзор
ФК Интер

В матче 21-го тура Серии A «Интер» минимально выиграл миланское дерби (1:0).

Победу условным хозяевам «Джузеппе Меацца» принес гол Лаутаро Мартинеса на 34-й минуте.

🏆 Серия A. 21-й тур

Интер – Милан – 1:0

Гол: Лаутаро Мартинес, 34

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Лаутаро Мартинес, 34 мин

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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Милан Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Интер - Милан видео голов и обзор Лаутаро Мартинес
Источник Sport.ua
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