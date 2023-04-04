Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Поттер? Ответственность лежит не только на тренерах»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал увольнение Грэма Поттера с поста главного тренера «Челси»:

«Мне очень жаль. Это плохие новости для тренеров. Я думаю, иногда вы придаете слишком большое значение тренерам, потому что игроки всегда важнее всего. Впрочем, я не люблю, когда тренеров увольняют, потому что ответственность лежит не только на них. Игроки, клуб – для всех это нехорошие новости.

Я хочу только поблагодарить Грэма Поттера. У меня есть команда с очень хорошим настроем и менталитетом. Трудно говорить, когда ты не знаешь ситуацию в чужой раздевалке. Я не люблю говорить о других командах и тренерах. Мне очень жаль, когда возникают такие ситуации, потому что они грустные».