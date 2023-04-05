Луис Энрике стал приоритетным вариантом для Челси

Луис Энрике стал приоритетной кандидатурой «Челси» на пост главного тренера команды. Так считают английские СМИ.

Юлиан Нагельсманн, который считался фаворитом ранее, хочет сделать паузу до лета, в то время как Луис Энрике готов взяться за работу прямо сейчас и уже усиленно изучает английский язык. Также у руководства «Челси» вызывают сомнения некоторые качества Нагельсманна – конфликтность и постоянные тактические эксперименты.

Также в шорт-листе кандидатов присутствуют имена Оливера Гласнера, Маурисио Почеттино и Рубена Аморима. До конца сезона команду может временно возглавить Фрэнк Лэмпард.