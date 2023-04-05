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  4. Луис Энрике стал приоритетным вариантом для Челси
Англия
05 апреля 2023, 19:48 |
627
2

Луис Энрике стал приоритетным вариантом для Челси

В кандидатуре Нагельсманна все больше сомнение

05 апреля 2023, 19:48 |
627
2
Луис Энрике стал приоритетным вариантом для Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Луис Энрике стал приоритетной кандидатурой «Челси» на пост главного тренера команды. Так считают английские СМИ.

Юлиан Нагельсманн, который считался фаворитом ранее, хочет сделать паузу до лета, в то время как Луис Энрике готов взяться за работу прямо сейчас и уже усиленно изучает английский язык. Также у руководства «Челси» вызывают сомнения некоторые качества Нагельсманна – конфликтность и постоянные тактические эксперименты.

Также в шорт-листе кандидатов присутствуют имена Оливера Гласнера, Маурисио Почеттино и Рубена Аморима. До конца сезона команду может временно возглавить Фрэнк Лэмпард.

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Луис Энрике Юлиан Нагельсманн Челси
Источник Daily Mail
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Комментарии 2
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Борис Велев
Челси  команда, которая  перестала играть  в агресивный  и  командный  футбол.  Имен и  звезд хватает,  а игры  и  результата  нет.  А  в  отношении Мудрика: интересно,  осознают  горняки  свою ошибку,  не  отдав   Михаила в  Арсенал ? Похоже , вместе  с Челси,  таланта потеряем  и  мы.  Увы... 
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+1
Andre Chil
Як на мене не краща кандитатура, зі збірною не показав нічого цікавого, можливо в перспективі, та Челсі треба вже зараз результати, а краще вчора 🥺
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0
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