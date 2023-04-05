Романо: Луис Энрике прибыл в Лондон на переговоры с Челси

Испанский специалист Луис Энрике прилетел в Лондон на переговоры с «Челси». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сам Луис Энрике очень хочет заполучить должность главного тренера «Челси». Для клуба же приоритетным вариантом остается экс-тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

Также сегодня в СМИ появилась информация о возможном возвращении в «Челси» Жозе Моуриньо, который сейчас работает с «Ромой».