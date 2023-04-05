Англия05 апреля 2023, 15:26 |
507
0
Романо: Луис Энрике прибыл в Лондон на переговоры с Челси
Для «Синих» приоритетом остается Нагельсманн
05 апреля 2023, 15:26 |
507
0
Испанский специалист Луис Энрике прилетел в Лондон на переговоры с «Челси». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сам Луис Энрике очень хочет заполучить должность главного тренера «Челси». Для клуба же приоритетным вариантом остается экс-тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.
Также сегодня в СМИ появилась информация о возможном возвращении в «Челси» Жозе Моуриньо, который сейчас работает с «Ромой».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 апреля 2023, 15:11 1
У игрока проблемы с количеством травм
Футбол | 04 апреля 2023, 17:16 11
Глава УАФ не явился в суд
Футбол | 04.04.2023, 23:38
Футбол | 04.04.2023, 22:35
Футбол | 05.04.2023, 13:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.04.2023, 00:48 27
Футбол
03.04.2023, 21:00 13
05.04.2023, 11:25 1
03.04.2023, 19:35 35
04.04.2023, 15:55 23
04.04.2023, 05:03 9
03.04.2023, 17:40 37