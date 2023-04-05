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  4. Романо: Луис Энрике прибыл в Лондон на переговоры с Челси
Англия
05 апреля 2023, 15:26 |
507
0

Романо: Луис Энрике прибыл в Лондон на переговоры с Челси

Для «Синих» приоритетом остается Нагельсманн

05 апреля 2023, 15:26 |
507
0
Романо: Луис Энрике прибыл в Лондон на переговоры с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Испанский специалист Луис Энрике прилетел в Лондон на переговоры с «Челси». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сам Луис Энрике очень хочет заполучить должность главного тренера «Челси». Для клуба же приоритетным вариантом остается экс-тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

Также сегодня в СМИ появилась информация о возможном возвращении в «Челси» Жозе Моуриньо, который сейчас работает с «Ромой».

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Луис Энрике Челси Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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