Моуриньо пророчат возвращение в Челси
Португалец может вновь возглавить «пенсионеров»
Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо может в третий раз стать наставником лондонского «Челси», цвета которого, как известно, защищает украинский полузащитник Михаил Мудрик.
Руководство «синих» якобы задумалось над возвращением в команду португальского специалиста, который, в свою очередь, еще не определился со своим будущим в римской команде.
Моуриньо, напомним, уже дважды тренировал «Челси» – с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год.
Действующий контракт Жозе Моуриньо с «Ромой» рассчитан до конца сезона-2023/2024.
Ранее сообщалось, что «Челси» начал переговоры с немцем Юлианом Нагельсманном.
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