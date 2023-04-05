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  4. Моуриньо пророчат возвращение в Челси
Англия
05 апреля 2023, 09:52 | Обновлено 05 апреля 2023, 10:10
79
0

Моуриньо пророчат возвращение в Челси

Португалец может вновь возглавить «пенсионеров»

05 апреля 2023, 09:52 | Обновлено 05 апреля 2023, 10:10
79
0
Моуриньо пророчат возвращение в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо может в третий раз стать наставником лондонского «Челси», цвета которого, как известно, защищает украинский полузащитник Михаил Мудрик.

Руководство «синих» якобы задумалось над возвращением в команду португальского специалиста, который, в свою очередь, еще не определился со своим будущим в римской команде.

Моуриньо, напомним, уже дважды тренировал «Челси» – с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год.

Действующий контракт Жозе Моуриньо с «Ромой» рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Ранее сообщалось, что «Челси» начал переговоры с немцем Юлианом Нагельсманном.

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Жозе Моуриньо Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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