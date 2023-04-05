Моуриньо пророчат возвращение в Челси

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо может в третий раз стать наставником лондонского «Челси», цвета которого, как известно, защищает украинский полузащитник Михаил Мудрик.

Руководство «синих» якобы задумалось над возвращением в команду португальского специалиста, который, в свою очередь, еще не определился со своим будущим в римской команде.

Моуриньо, напомним, уже дважды тренировал «Челси» – с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год.

Действующий контракт Жозе Моуриньо с «Ромой» рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Ранее сообщалось, что «Челси» начал переговоры с немцем Юлианом Нагельсманном.