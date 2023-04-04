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  4. Романо: Челси начал переговоры с Нагельсманном
Англия
04 апреля 2023, 18:07 |
510
2

Романо: Челси начал переговоры с Нагельсманном

Экс-тренер «Баварии» готов возглавить «Синих»

04 апреля 2023, 18:07 |
510
2
Романо: Челси начал переговоры с Нагельсманном
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

«Челси» уже ведет переговоры с Юлианом Нагельсманном по поводу назначения на пост главного тренера. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, контракты между сторонами начались два дня назад. Обсуждается долгосрочный проект, Нагельсманн готов к предложениям «Челси».

Также среди кандидатур, которые рассматривает «Челси – Рубен Аморим и Луис Энрике.

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Юлиан Нагельсманн Челси Луис Энрике Рубен Аморим Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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rozalievka
ТОП тренер!! Ждем в Челси!!
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+1
Gambie
Нагельсман ничего в Челси не сделает.Зимой они гребли всех отстойных игроков которые нигде были не нужны а теперь в раздевалку не помещаются .Разве что Нагельсман потребует половину игроков вроде Мудрика отдать в аренду 
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-2
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