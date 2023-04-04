Романо: Челси начал переговоры с Нагельсманном
Экс-тренер «Баварии» готов возглавить «Синих»
«Челси» уже ведет переговоры с Юлианом Нагельсманном по поводу назначения на пост главного тренера. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, контракты между сторонами начались два дня назад. Обсуждается долгосрочный проект, Нагельсманн готов к предложениям «Челси».
Также среди кандидатур, которые рассматривает «Челси – Рубен Аморим и Луис Энрике.
Approaches, contacts between Julian Nagelsmann and Chelsea have started two days ago. Discussions continue on long term project. 🔵 #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2023
Nagelsmann, 100% open to discuss about Chelsea project.
Chelsea, taking their time - Luis Enrique and Ruben Amorim also appreciated. https://t.co/3Cz34wavVl
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