Романо: Челси начал переговоры с Нагельсманном

«Челси» уже ведет переговоры с Юлианом Нагельсманном по поводу назначения на пост главного тренера. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, контракты между сторонами начались два дня назад. Обсуждается долгосрочный проект, Нагельсманн готов к предложениям «Челси».

Также среди кандидатур, которые рассматривает «Челси – Рубен Аморим и Луис Энрике.

