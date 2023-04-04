Англия04 апреля 2023, 15:39 |
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Луис Энрике ведет переговоры с Челси
«Синие» ищут нового главного тренера
04 апреля 2023, 15:39 |
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Бывший тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике ведет переговоры с «Челси». Об этом сообщают испанские СМИ.
Также интерес к Луису Энрике проявляет «Тоттенхэм», но переговоры с «Челси» находятся на более продвинутой стадии.
Напомним, недавно «Челси» уволил с поста главного тренера Грэма Поттера. Главным претендентом на должность тренера «Синих» считается Юлиан Нагельсманн, но руководство «Челси» не уверены в кандидатуре немецкого тренера.
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Комментарии 1
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Что с руководством Челси?(( если менять одного физрука на другого.. ничего не поменяеться.((
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