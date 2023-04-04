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  4. Луис Энрике ведет переговоры с Челси
Англия
04 апреля 2023, 15:39 |
406
1

Луис Энрике ведет переговоры с Челси

«Синие» ищут нового главного тренера

04 апреля 2023, 15:39 |
406
1
Луис Энрике ведет переговоры с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Бывший тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике ведет переговоры с «Челси». Об этом сообщают испанские СМИ.

Также интерес к Луису Энрике проявляет «Тоттенхэм», но переговоры с «Челси» находятся на более продвинутой стадии.

Напомним, недавно «Челси» уволил с поста главного тренера Грэма Поттера. Главным претендентом на должность тренера «Синих» считается Юлиан Нагельсманн, но руководство «Челси» не уверены в кандидатуре немецкого тренера.

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Луис Энрике Челси
Источник AS
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Комментарии 1
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rozalievka
Что с руководством Челси?((  если менять одного физрука на другого.. ничего не поменяеться.((
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