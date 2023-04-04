Бывший тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике ведет переговоры с «Челси». Об этом сообщают испанские СМИ.

Также интерес к Луису Энрике проявляет «Тоттенхэм», но переговоры с «Челси» находятся на более продвинутой стадии.

Напомним, недавно «Челси» уволил с поста главного тренера Грэма Поттера. Главным претендентом на должность тренера «Синих» считается Юлиан Нагельсманн, но руководство «Челси» не уверены в кандидатуре немецкого тренера.