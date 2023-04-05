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  4. Лэмпард может возглавить Челси до конца сезона
Англия
05 апреля 2023, 16:17 |
486
0

Лэмпард может возглавить Челси до конца сезона

Переговоры с другими кандидатурами затягиваются

05 апреля 2023, 16:17 |
486
0
Лэмпард может возглавить Челси до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард может временно возглавить команду до конца текущего сезона. Об этом сообщают английские СМИ.

«Челси» уже ведет переговоры с Луисом Энрике и Юлианом Нагельсманн, но процесс затягивается. Из-за этого «Синие» могут дать Лэмпарду довести команду до конца сезона, а к лету определиться с постоянными тренером на следующий сезон.

Лэмпард уже возглавлял «Челси» в 2019 – 2021 годах. В конце января 44-летний специалист был уволен из «Эвертона».

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Френк Лэмпард Челси
Источник The Times
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