Лэмпард может возглавить Челси до конца сезона

Легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард может временно возглавить команду до конца текущего сезона. Об этом сообщают английские СМИ.

«Челси» уже ведет переговоры с Луисом Энрике и Юлианом Нагельсманн, но процесс затягивается. Из-за этого «Синие» могут дать Лэмпарду довести команду до конца сезона, а к лету определиться с постоянными тренером на следующий сезон.

Лэмпард уже возглавлял «Челси» в 2019 – 2021 годах. В конце января 44-летний специалист был уволен из «Эвертона».