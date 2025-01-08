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Англия
08 января 2025, 19:35 | Обновлено 08 января 2025, 20:27
219
0

Боруссия Д хочет арендовать партнера Мудрика. Клуб на него не рассчитывает

«Челси» готов попрощаться с Карни Чуквуэмекой

08 января 2025, 19:35 | Обновлено 08 января 2025, 20:27
219
0
Боруссия Д хочет арендовать партнера Мудрика. Клуб на него не рассчитывает
IMAGO. Карни Чуквуэмека

Дортмундская «Боруссия» внимательно следит за ситуацией Карни Чуквуэмеки в лондонском «Челси». Пенсионеры готовы попрощаться с игроком в зимнее трансферное окно.

Тренерский штаб «Боруссии» стремится усилить центр полузащиты, поэтому клуб готов арендовать Чуквуэмеку.

Контракт полузащитника с «Челси» рассчитан до лета 2028 года.

В этом сезоне Карни отыграл пять матчей за лондонский клуб, однако игрок так и смог отличиться результативными действиями.

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Карни Чуквуэмека Челси Боруссия Дортмунд чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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