Боруссия Д хочет арендовать партнера Мудрика. Клуб на него не рассчитывает

Дортмундская «Боруссия» внимательно следит за ситуацией Карни Чуквуэмеки в лондонском «Челси». Пенсионеры готовы попрощаться с игроком в зимнее трансферное окно.

Тренерский штаб «Боруссии» стремится усилить центр полузащиты, поэтому клуб готов арендовать Чуквуэмеку.

Контракт полузащитника с «Челси» рассчитан до лета 2028 года.

В этом сезоне Карни отыграл пять матчей за лондонский клуб, однако игрок так и смог отличиться результативными действиями.

