Боруссия Д хочет арендовать партнера Мудрика. Клуб на него не рассчитывает
«Челси» готов попрощаться с Карни Чуквуэмекой
Дортмундская «Боруссия» внимательно следит за ситуацией Карни Чуквуэмеки в лондонском «Челси». Пенсионеры готовы попрощаться с игроком в зимнее трансферное окно.
Тренерский штаб «Боруссии» стремится усилить центр полузащиты, поэтому клуб готов арендовать Чуквуэмеку.
Контракт полузащитника с «Челси» рассчитан до лета 2028 года.
В этом сезоне Карни отыграл пять матчей за лондонский клуб, однако игрок так и смог отличиться результативными действиями.
🚨⚫️🟡 Borussia Dortmund are closely monitoring Carney #Chukwuemeka.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 7, 2025
The 21 y/o midfielder is under contract with Chelsea until 2028. #CFC#BVB are looking to strengthen themselves in the No. 8 position. Chelsea would be open to a loan deal. @berger_pj 🤝@SkySport 🏴 pic.twitter.com/AhEqIyerm3
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