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  4. «Так надо отвечать на поражения». Реакция Трубина на победу Бенфики
Португалия
09 января 2025, 09:15 |
473
0

«Так надо отвечать на поражения». Реакция Трубина на победу Бенфики

Орлы вышли в финал Кубка португальской лиги

09 января 2025, 09:15 |
473
0
«Так надо отвечать на поражения». Реакция Трубина на победу Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин отреагировал на разгромную победу над «Брагой» в полуфинальном матче Кубка португальской лиги (3:0).

«Так надо отвечать на поражения. Следующий матч – решающий! До встречи в финале», – написал Трубин в социальной сети Instagram.

Голкипер сборной Украины отыграл полный поединок и сохранил ворота сухими. Благодаря такому выступлению Анатолий получил оценку 6.9 от портала SofaScore.

В финале турнира команда Трубина сыграет против другой столичной команды «Спортинга». Матч запланирован на 11 января, начало в 21:45 по Киеву.

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Анатолий Трубин Бенфика Брага Кубок португальской лиги по футболу
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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