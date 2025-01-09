«Так надо отвечать на поражения». Реакция Трубина на победу Бенфики
Орлы вышли в финал Кубка португальской лиги
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин отреагировал на разгромную победу над «Брагой» в полуфинальном матче Кубка португальской лиги (3:0).
«Так надо отвечать на поражения. Следующий матч – решающий! До встречи в финале», – написал Трубин в социальной сети Instagram.
Голкипер сборной Украины отыграл полный поединок и сохранил ворота сухими. Благодаря такому выступлению Анатолий получил оценку 6.9 от портала SofaScore.
В финале турнира команда Трубина сыграет против другой столичной команды «Спортинга». Матч запланирован на 11 января, начало в 21:45 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Витиньо нашел новый клуб, где будет выступать на правах аренды
Экс-вратарь легендарного «Днепра» эпохи Кучеревского Артем Куслий дал большое интервью Sport.ua