Яремчук – вне заявки Брюгге на матч с Сереном

Завтра, 7 апреля «Брюгге» в матче 32-го тура чемпионата Бельгии дома сыграет с «Сереном». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Украинский форвард Роман Яремчук не вошел в заявку «Брюгге» на матч. Причины отсутствия нападающего не известны.

В предыдущем матче «Брюгге» Яремчук вышел за поле на 80-й минуте. Суммарно в нынешнем сезоне на счету 27-летнего украинца 2 гола и 4 ассиста в 30 матчах за «Брюгге» во всех турнирах.

Look who's back in the squad! 😍 See you tomorrow, fans. 🔵⚫ #CluSer