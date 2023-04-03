Для статистики. Яремчук поучаствовал в победной игре Брюгге
Клуб украинца крупно выиграл в национальном чемпионате
В воскресенье, 2 апреля, в матче 31-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» выяснил отношения с «Мехеленом» и добился крупной победы со счетом 3:0.
Украинский нападающий «Брюгге» Роман Яремчук, начав поединок в запасе, на поле появился лишь на 80-й минуте. Никакими результативными действиями он в игре не отметился.
27-летний Яремчук в нынешнем сезоне провел 25 матчей за «Брюгге», забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
«Брюгге» в таблице бельгийского чемпионата занимает 5-е место с 52 очками. 7 апреля Яремчук и Ко сыграют на выезде с клубом «Серен Юнайтед» (18-я позиция, 19 очков).
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