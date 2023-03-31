К Яремчуку есть интерес в немецкой Бундеслиге
Украинец может сменить клуб
Украинский нападающий бельгийского клуба «Брюгге» Роман Яремчук может продолжить карьеру в чемпионате Германии.
Интерес к 27-летнему уроженцу Львова якобы проявляет клуб «Майнц». Он начал поиски игрока атаки, который сможет заменить форварда Карима Онисиво, который предстоящим летом с большой долей вероятности покинет клуб.
На счету Яремчука в нынешнем сезоне 24 матча за «Брюгге», в которых они забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
«Майнц» в таблице немецкой Бундеслиги занимает сейчас 9-е место.
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