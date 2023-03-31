Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. К Яремчуку есть интерес в немецкой Бундеслиге
Бельгия
31 марта 2023, 16:32 | Обновлено 31 марта 2023, 16:40
881
2

К Яремчуку есть интерес в немецкой Бундеслиге

Украинец может сменить клуб

31 марта 2023, 16:32 | Обновлено 31 марта 2023, 16:40
881
2
К Яремчуку есть интерес в немецкой Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский нападающий бельгийского клуба «Брюгге» Роман Яремчук может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Интерес к 27-летнему уроженцу Львова якобы проявляет клуб «Майнц». Он начал поиски игрока атаки, который сможет заменить форварда Карима Онисиво, который предстоящим летом с большой долей вероятности покинет клуб.

На счету Яремчука в нынешнем сезоне 24 матча за «Брюгге», в которых они забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

«Майнц» в таблице немецкой Бундеслиги занимает сейчас 9-е место.

По теме:
РАВИЧ: «Яремчук потерял уверенность в себе, потому что не может забить»
Айнтрахт – Бохум. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Бавария – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Роман Яремчук Майнц чемпионат Германии по футболу Бундеслига Брюгге
Источник Bild
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жан БЕЛЕНЮК – о рекомендациях МОК: «Наше большое дипломатическое поражение»
Олимпийские игры | 31 марта 2023, 13:10 6
Жан БЕЛЕНЮК – о рекомендациях МОК: «Наше большое дипломатическое поражение»
Жан БЕЛЕНЮК – о рекомендациях МОК: «Наше большое дипломатическое поражение»

Народный депутат Украины уверен, что представителей стран-агрессорок вернут в спорт

Джон ФЬЮРИ: «Усик и Уайлдер проведут бой в Саудовской Аравии»
Бокс | 31 марта 2023, 06:55 2
Джон ФЬЮРИ: «Усик и Уайлдер проведут бой в Саудовской Аравии»
Джон ФЬЮРИ: «Усик и Уайлдер проведут бой в Саудовской Аравии»

Отец британца Тайсона Фьюри считает, что была подписана секретная сделка

Украинское правительство приняло решение о бойкоте соревнований с рашистами
Олимпийские игры | 30.03.2023, 22:23
Украинское правительство приняло решение о бойкоте соревнований с рашистами
Украинское правительство приняло решение о бойкоте соревнований с рашистами
Сборная Украины по пляжному футболу проведет четыре спарринга в Португалии
Футбол | 31.03.2023, 15:55
Сборная Украины по пляжному футболу проведет четыре спарринга в Португалии
Сборная Украины по пляжному футболу проведет четыре спарринга в Португалии
ВИДЕО. Вася в футболке с Иисусом. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
Бокс | 31.03.2023, 00:23
ВИДЕО. Вася в футболке с Иисусом. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Вася в футболке с Иисусом. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex86 1
Если не треп, то надо валить, бо уже очевидно дела не будет и шо то пошло не так 
Ответить
+2
Remark
Прекрасный вариант! 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Усика рассказал, как Александр отреагировал на срыв боя с Фьюри
Промоутер Усика рассказал, как Александр отреагировал на срыв боя с Фьюри
31.03.2023, 12:15 3
Бокс
Культовый ринг-анонсер высмеял пророссийского голливудского актера
Культовый ринг-анонсер высмеял пророссийского голливудского актера
30.03.2023, 17:23 5
Бокс
Вильям САЛИБА: «Зинченко – сумасшедший»
Вильям САЛИБА: «Зинченко – сумасшедший»
29.03.2023, 19:00 4
Футбол
Саудовская Аравия предлагала Усику втрое больше за бой с Фьюри
Саудовская Аравия предлагала Усику втрое больше за бой с Фьюри
31.03.2023, 14:10
Бокс
ВИДЕО. Скаутинговая система Арсенала. Зинченко одобрил трансфер на Уэмбли
ВИДЕО. Скаутинговая система Арсенала. Зинченко одобрил трансфер на Уэмбли
30.03.2023, 05:28 3
Футбол
Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
30.03.2023, 07:37 1
Бокс
Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле
Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле
30.03.2023, 19:07 2
Футбол
Женская ЛЧ. Барса разгромила Рому, Арсенал отыграл фору у Баварии
Женская ЛЧ. Барса разгромила Рому, Арсенал отыграл фору у Баварии
29.03.2023, 23:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности