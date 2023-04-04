17 млн евро в мусорном ведре? Брюгге планирует продать летом Яремчука

Руководство бельгийского клуба «Брюгге» планирует летом продать украинского форварда Романа Яремчука. Действующий чемпион Бельгии пытается усилить линию атаки, но сначала хочет высвободить финансы.

Похоже, история Романа Яремчука в «Брюгге» уже завершается. Прошлым летом бельгийский клуб купил украинца у португальской «Бенфики» за 17 миллионов евро, но форвард так и не смог заиграть в Бельгии.

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Форварду в «Брюгге» уже сказали, что сине-черные его не будут удерживать, если будет интерес со стороны других клубов. Но именно в этом заключается проблема: из-за его невнятной игры в текущем сезоне интереса фактически нет. Ни один клуб не поставит на стол сумму, близкую к указанной выше.

Сам Яремчук рвется играть при новом тренере и показать себя в следующем сезоне в «Брюгге». Форвард не намерен активно искать себе новый клуб.