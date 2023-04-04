Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 17 млн евро в мусорном ведре? Брюгге планирует продать летом Яремчука
Бельгия
04 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 04 апреля 2023, 00:42
649
1

17 млн евро в мусорном ведре? Брюгге планирует продать летом Яремчука

Сине-черные не будут удерживать Романа, если появится интерес к форварду

04 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 04 апреля 2023, 00:42
649
1
17 млн евро в мусорном ведре? Брюгге планирует продать летом Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Руководство бельгийского клуба «Брюгге» планирует летом продать украинского форварда Романа Яремчука. Действующий чемпион Бельгии пытается усилить линию атаки, но сначала хочет высвободить финансы.

Похоже, история Романа Яремчука в «Брюгге» уже завершается. Прошлым летом бельгийский клуб купил украинца у португальской «Бенфики» за 17 миллионов евро, но форвард так и не смог заиграть в Бельгии.

Форварду в «Брюгге» уже сказали, что сине-черные его не будут удерживать, если будет интерес со стороны других клубов. Но именно в этом заключается проблема: из-за его невнятной игры в текущем сезоне интереса фактически нет. Ни один клуб не поставит на стол сумму, близкую к указанной выше.

Сам Яремчук рвется играть при новом тренере и показать себя в следующем сезоне в «Брюгге». Форвард не намерен активно искать себе новый клуб.

По теме:
Манчестер Юнайтед готов продать Санчо
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье совершило свой первый международный трансфер
Манчестер Юнайтед работает над трансфером защитника Баварии
Брюгге Роман Яремчук трансферы
Источник Belgiumsoccer.be
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
Футбол | 03 апреля 2023, 11:22 18
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»

Бывший форвард сборной Украины обратился к россиянам

Саленко назвал неожиданную кандидатуру на должность тренера сборной Украины
Футбол | 03 апреля 2023, 17:20 17
Саленко назвал неожиданную кандидатуру на должность тренера сборной Украины
Саленко назвал неожиданную кандидатуру на должность тренера сборной Украины

Бывший футболист считает, что Юрий Максимов готов к такому вызову

Цифры и факты. Важнейшие события 19-го тура УПЛ
Футбол | 03.04.2023, 15:52
Цифры и факты. Важнейшие события 19-го тура УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 19-го тура УПЛ
WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа
Бокс | 03.04.2023, 21:00
WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа
WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа
ЗИНЧЕНКО: «Сделал предложение Владе у нее дома, в трусах, почти голый»
Футбол | 03.04.2023, 14:25
ЗИНЧЕНКО: «Сделал предложение Владе у нее дома, в трусах, почти голый»
ЗИНЧЕНКО: «Сделал предложение Владе у нее дома, в трусах, почти голый»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
Для Бенфіки 17 лям євро це не сміття. 
А що мав на увазі автОр назви статейки?  
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Челси уволил Грэма Поттера с должности главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Челси уволил Грэма Поттера с должности главного тренера
02.04.2023, 22:19 40
Футбол
Мировой рекорд. Самым сильным человеком Европы стал украинский стронгмен
Мировой рекорд. Самым сильным человеком Европы стал украинский стронгмен
02.04.2023, 21:23
Другие виды
Рой Джонс в 54 года вышел на ринг против звезды UFC. Проиграл, но достойно
Рой Джонс в 54 года вышел на ринг против звезды UFC. Проиграл, но достойно
02.04.2023, 08:23 8
Бокс
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
02.04.2023, 00:05
Бокс
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Динамо
02.04.2023, 06:35 2
Футбол
Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
02.04.2023, 19:45 4
Футбол
ВИДЕО. Драма после финиша. Джошуа лез в драку после финального гонга
ВИДЕО. Драма после финиша. Джошуа лез в драку после финального гонга
02.04.2023, 02:20 2
Бокс
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
02.04.2023, 06:27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности