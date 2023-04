Первый матч спустя 12 месяцев. Свитолина уступила Путинцевой в Чарльстоне

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела первый матч за последний год.

Экс-третья ракетка мира на старте турнира серии WTA 500 в Чарльстоне (США) уступила Юлии Путинцевой (Казахстан, WTA 47) в трех сетах за 2 часа и 48 минут.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 7:6 (7:3), 2:6, 4:6

Старт поединка выдался для Элины не самым легким, но ожидать мощного тенниса от девушки, которая не играла год вряд ли стоило. Первый гейм на приеме украинка проиграла, а вскоре уже на подаче «горела» 15:40. Тем не менее гейм она забрала и по-тихоньку начала вливаться в игру. В третьем гейме она сделала брейк, но сразу же отдала свою подачу. Стоит отметить, что как играть на грунте, пускай и сером, Элина знает очень хорошо, и ее главным оружием изначально стали укороченные удары, но и Путинцева знает толк в этом. На протяжении всего матча девушки частенько гоняли друг друга к сетке, а Элина на опыте вытаскивала не самые удобные мячи.

В восьмом гейме украинка снова сделала брейк, но снова не смогла удержать преимущество и сразу же проиграла подачу. После этого последовали несколько неудачных ударов, анфорсы конечно не сыпались рекой, но ошибки Элины позволили Юле выйти на сетбол в 10-м гейме на приеме. Тем не менее Свитолина его спасла и уже в следующем гейме имела скрытый сет-поинт. Но в итоге девушки забрали свои подачи и игра перешла на тай-брейк.

Удачно стартовать на тай-брейке не получилось – Путинцева повела 3:1. Но тут Элина показала, что не просто так являлась третьей ракеткой мира и обыгрывать таких, как Путинцеву, ей не то что по силам, а вообще раз плюнуть. Украинка со счета 1:3 выиграла 6 поинтов подряд в доминирующем стиле и взяла первый сет.

