Первый матч спустя 12 месяцев. Свитолина уступила Путинцевой в Чарльстоне

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела первый матч за последний год.

Экс-третья ракетка мира на старте турнира серии WTA 500 в Чарльстоне (США) уступила Юлии Путинцевой (Казахстан, WTA 47) в трех сетах за 2 часа и 48 минут.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 7:6 (7:3), 2:6, 4:6

Старт поединка выдался для Элины не самым легким, но ожидать мощного тенниса от девушки, которая не играла год вряд ли стоило. Первый гейм на приеме украинка проиграла, а вскоре уже на подаче «горела» 15:40. Тем не менее гейм она забрала и по-тихоньку начала вливаться в игру. В третьем гейме она сделала брейк, но сразу же отдала свою подачу. Стоит отметить, что как играть на грунте, пускай и сером, Элина знает очень хорошо, и ее главным оружием изначально стали укороченные удары, но и Путинцева знает толк в этом. На протяжении всего матча девушки частенько гоняли друг друга к сетке, а Элина на опыте вытаскивала не самые удобные мячи.

В восьмом гейме украинка снова сделала брейк, но снова не смогла удержать преимущество и сразу же проиграла подачу. После этого последовали несколько неудачных ударов, анфорсы конечно не сыпались рекой, но ошибки Элины позволили Юле выйти на сетбол в 10-м гейме на приеме. Тем не менее Свитолина его спасла и уже в следующем гейме имела скрытый сет-поинт. Но в итоге девушки забрали свои подачи и игра перешла на тай-брейк.

Удачно стартовать на тай-брейке не получилось – Путинцева повела 3:1. Но тут Элина показала, что не просто так являлась третьей ракеткой мира и обыгрывать таких, как Путинцеву, ей не то что по силам, а вообще раз плюнуть. Украинка со счета 1:3 выиграла 6 поинтов подряд в доминирующем стиле и взяла первый сет.

Во второй партии начала проявляться усталость. Первый гейм на подаче Элина проиграла под ноль, затем также не взяла ни одного поинта на приеме и проигрывала 0:30 в третьем гейме. Ошибки, усталость, более качественный теннис от соперницы. Все это призвело к тому, что Свитолина не смогла сделать брейк в важном 4-м гейме и далее проиграла свою подачу – счет 1:4*. Перевернуть игру во втором сете так и не получилось, итог – 2:6.

Третий сет начался также, как и предыдущий – с проигранного гейма на своей подаче. Но уже на приеме Элина со счета 15:30 включила мощный форхенд, пару раз попала точно в корт и повела 2:1. Но закрепить успех не получилось, брейк не сделала и летела 15:40 в пятом гейме на подаче. Тем не менее в плотной игре вырвала гейм, но дальше не смогла побороться на приеме и вскоре проиграла и свой гейм. Счет 3:4*, если не сделать брейк – Путинцева подавала бы на матч. Но Элина смогла прервать подачу представительницы Казахастана и сделала невероятно важный обратный брейк. Однако подать, к сожалению, не получилось. Снова отданная подача, снова нужно делать брейк и на этот раз это сделать не получилось. Путинцева подала на матч.