Нагельсманн – в Челси? Синие не доверяют Поттеру, Романо поделился слухами

Известный инсайдер Фабрицио Романо на своем You-Tube канале заявил, что руководство лондонского «Челси» в ближайшее время проведет собрание, на котором решится судьба главного тренера команды Грэма Поттера:

«Известно, что руководство «Челси» будет обсуждать ситуацию с Грэмом Поттером. Владельцы клуба и члены правления проведут собрание. Итогом встречи будет вердикт по его будущему: либо они продолжают его поддерживать, либо другое решение.

Ждем позицию «Челси». Только отмечу, что в «Челси» высоко оценивают Юлиана Нагельсманна.

Следующие часы/дни очень важны».

Также Twitter-инсайдер sam_c345 сообщает, что ключевые игроки лондонского клуба не доверяют Поттеру.

Отметим, что Юлиан Нагельсманн недавно был уволен с поста наставника «Баварии». На его место пришел экс-тренер «Челси» Томас Тухель.

Вчера, 1 апреля, «Челси» сенсационно уступил «Астон Вилле» и опустился на 11-е место в таблице АПЛ.

🚨 Being told that players support for Graham Potter is now at an all time low. Key players in the dressing room are unhappy. #CFC