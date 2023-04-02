Нагельсманн – в Челси? Синие не доверяют Поттеру, Романо поделился слухами
Кресло под английским специалистом шатается уже давно
Известный инсайдер Фабрицио Романо на своем You-Tube канале заявил, что руководство лондонского «Челси» в ближайшее время проведет собрание, на котором решится судьба главного тренера команды Грэма Поттера:
«Известно, что руководство «Челси» будет обсуждать ситуацию с Грэмом Поттером. Владельцы клуба и члены правления проведут собрание. Итогом встречи будет вердикт по его будущему: либо они продолжают его поддерживать, либо другое решение.
Ждем позицию «Челси». Только отмечу, что в «Челси» высоко оценивают Юлиана Нагельсманна.
Следующие часы/дни очень важны».
Также Twitter-инсайдер sam_c345 сообщает, что ключевые игроки лондонского клуба не доверяют Поттеру.
Отметим, что Юлиан Нагельсманн недавно был уволен с поста наставника «Баварии». На его место пришел экс-тренер «Челси» Томас Тухель.
Вчера, 1 апреля, «Челси» сенсационно уступил «Астон Вилле» и опустился на 11-е место в таблице АПЛ.
🚨 Being told that players support for Graham Potter is now at an all time low. Key players in the dressing room are unhappy. #CFC— sam_c345 (@C345Sam) April 1, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец поделился фотографией в своем Instagram
В Лондоне на O2 Arena состоялся большой вечер бокса от Matchroom Boxing