Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
Лондонский клуб был острее, но соперники оказались более удачливыми
В субботу, 1 апреля, в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» играл с «Астон Виллой».
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Лондонский клуб намного больше атаковал, но пропустил два безответных гола до 56-й минуты. После этого главный тренер «синих» Грэм Поттер заменил украинца Михаила Мудрика, который играл с первых минут и не реализовал два отличных момента.
До конца встречи «пенсионеры» ни одного гола так и не отыграли.
Чемпионат Англии. 29-й тур
«Челси» – «Астон Вилла» – 0:2
Голы: Уоткинс (18), Макгинн (56).
«Челси» – Аррисабалага, Кулибали, Кукурелья (Пулишич, 80), Джеймс, Чилуэлл, Лофтус-Чик (Канте, 57), Ковачич (Галлахер, 80), Хавертц, Мудрик (Мадуэке, 57), Фернандес, Жоау Феликс.
«Астон Вилла» – Мартинес, Янг, Мингз, Конса, Морено (Динь, 89), Макгинн, Рэмзи, Камара (Чемберс, 46), Дуглас Луис (Дендонкер, 87), Буэндиа (Бэйли, 76), Уоткинс.
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