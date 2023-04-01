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Чемпионат Англии
Челси
01.04.2023 19:30 – FT 0 : 2
Астон Вилла
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Англия
01 апреля 2023, 21:23 | Обновлено 01 апреля 2023, 21:43
3312
17

Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды

Лондонский клуб был острее, но соперники оказались более удачливыми

01 апреля 2023, 21:23 | Обновлено 01 апреля 2023, 21:43
3312
17
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 1 апреля, в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» играл с «Астон Виллой».

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Лондонский клуб намного больше атаковал, но пропустил два безответных гола до 56-й минуты. После этого главный тренер «синих» Грэм Поттер заменил украинца Михаила Мудрика, который играл с первых минут и не реализовал два отличных момента.

До конца встречи «пенсионеры» ни одного гола так и не отыграли.

Чемпионат Англии. 29-й тур

«Челси» – «Астон Вилла» – 0:2
Голы: Уоткинс (18), Макгинн (56).

«Челси» – Аррисабалага, Кулибали, Кукурелья (Пулишич, 80), Джеймс, Чилуэлл, Лофтус-Чик (Канте, 57), Ковачич (Галлахер, 80), Хавертц, Мудрик (Мадуэке, 57), Фернандес, Жоау Феликс.
«Астон Вилла» – Мартинес, Янг, Мингз, Конса, Морено (Динь, 89), Макгинн, Рэмзи, Камара (Чемберс, 46), Дуглас Луис (Дендонкер, 87), Буэндиа (Бэйли, 76), Уоткинс.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 17
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Burevestnik
треба ще 3-4 матчі для адаптації і потім Мудрик попре !!! 
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+4
Mr Voevudskiy
Ничего нового. Днари!
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+3
Tasha19
А чого дивно? Типове Челсі Поттера.
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+3
Michu005
Теперь понятно почему Мурло на скамейке находится?
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+2
fitnes_sports066
Эмери красава! Куда до него Поттеру. Гляди вскоре кубок Европы возьмёт с Астон Виллой. Умеет он работать С командами середняками успешно в еврокубках.
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+2
easterly
стомульйонний знову обкакашився))))
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+2
Springfield
Привет из Бирмингема, малыши! С 1-м апреля.  
Вместо 11-й победы Челси получилась 12-я победа Астон Виллы.
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+1
Alehandro
Хочеться почтати чергові пости про "Мудрику треба час на адаптацію"... Реалізувати 2 виходи сам-на-сам з кіпером знов адаптація завадила?
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
zhyr
Йому потрібен тренер, який поверне йому впевненість. Було б прикольно, якби цей дно-клуб очолив ДеДзербі
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0
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Kh75
пока Мбаппе будет играет, Мудрику ЗМ не светит. и не только Мудрику
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0
Slava_Dyatlov
Гарри Поттер в перерыве понял что нужно что-то менять, и решил обратиться за помощью к комментариям на Sport.ua. Он тут же определил что нужно менять Мудрика, и сделав это Челси тут же отыгралось. Шутка.
А ведь мог дать ему поиграть. В матче против Лестера это помогло, и он забил гол который не засчитали, а также чистый ассист. 
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0
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pol-55
Та так на 30й хв,запоров(сам на сам)як показала гра найкращий момент для Челсі,а на 55й не заблокував удар,у Потера урвався терпець,ну і напарник Кікуріла дав гарний пас противнику,а взагалі для Тотема рахунки добрі Лівер і Челсі продули завтра ждем нічиєї МЮ-Нюк.
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0
Springfield
Просто на воротах АВ -  Чемпион Мира!
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-3
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