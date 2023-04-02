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Челси
01.04.2023 19:30 – FT 0 : 2
Астон Вилла
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Англия
02 апреля 2023, 03:23 |
164
0

Челси – Астон Вилла – 0:2. Мудрик упустил 2 супершанса. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор 29-го тура АПЛ

02 апреля 2023, 03:23 |
164
0
Челси – Астон Вилла – 0:2. Мудрик упустил 2 супершанса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 1 апреля, в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» играл с «Астон Виллой».

Лондонский клуб намного больше атаковал, но пропустил два безответных гола до 56-й минуты. После этого главный тренер «синих» Грэм Поттер заменил украинца Михаила Мудрика, который играл с первых минут и не реализовал два отличных момента.

До конца встречи «пенсионеры» ни одного гола так и не отыграли.

Чемпионат Англии по футболу. 29-й тур

Челси – Астон Вилла – 0:2

Голы: Уоткинс, 18, Макгинн, 56

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
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Источник Sport.ua
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