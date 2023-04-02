Челси – Астон Вилла – 0:2. Мудрик упустил 2 супершанса. Видео голов и обзор
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В субботу, 1 апреля, в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» играл с «Астон Виллой».
Лондонский клуб намного больше атаковал, но пропустил два безответных гола до 56-й минуты. После этого главный тренер «синих» Грэм Поттер заменил украинца Михаила Мудрика, который играл с первых минут и не реализовал два отличных момента.
До конца встречи «пенсионеры» ни одного гола так и не отыграли.
Чемпионат Англии по футболу. 29-й тур
Челси – Астон Вилла – 0:2
Голы: Уоткинс, 18, Макгинн, 56
События матча
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