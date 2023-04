В субботу, 1 апреля, в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» выяснит отношения с «Астон Виллой».

Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Лондонский «Челси» в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 10 место. В активе у «пенсионеров» 38 очков после 27 матчей. В 10 поединках они победили, 8 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражения.

Челси – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Астон Вилла» из Бирмингема располагается на 11 позиции в таблице английской Премьер-лиги. У нее имеется 38 пунктов после 27 игр. Победили нынешние подопечные Унаи Эмери в 11 матчах и в 11 проиграли, еще пять встреч завершились вничью.

Челси – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

This is your Aston Villa team to face Chelsea. 👊 #CHEAVL pic.twitter.com/507zqL3tlc