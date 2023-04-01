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Чемпионат Англии
Челси
01.04.2023 19:30 – 69 0 : 2
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 апреля 2023, 19:25 |
3403
23

Челси – Астон Вилла. Мудрик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч чемпионата Англии 1 апреля в 19:30

01 апреля 2023, 19:25 |
3403
23
Челси – Астон Вилла. Мудрик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 1 апреля, в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» выяснит отношения с «Астон Виллой».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Лондонский «Челси» в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 10 место. В активе у «пенсионеров» 38 очков после 27 матчей. В 10 поединках они победили, 8 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражения.

Челси – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Астон Вилла» из Бирмингема располагается на 11 позиции в таблице английской Премьер-лиги. У нее имеется 38 пунктов после 27 игр. Победили нынешние подопечные Унаи Эмери в 11 матчах и в 11 проиграли, еще пять встреч завершились вничью.

Челси – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 23
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Nordenus
Мудрик уже два супер момента запорол... ну какое тут доверие будет к нему
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+3
Обсервер Влад
Мудрик знов запоров 100% момент - місія виконана, можна знов на лавку.
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+3
Sher15
Мудрику больше мяч не дают 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Обсервер Влад
Мудрик наче навмисно так по чорному тупить - просто неможливо настільки бездарно грати!
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+1
Обсервер Влад
Мудрик свій не забив - отримуйте обратку.
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+1
Sher15
Мудрик плюс перекладина лучшие в Челси 
Ответить
+1
Sher15
Но справедливости ради нужно сказать что если ему дать в ход его уже не догонит никто 
Ответить
0
avk2307
Я первый не видел, но вот сейчас просто бесхитростно пробил во вратаря.
Ответить
0
Sher15
Странно когда Бавария снесла псж и выгнали прекрасного тренера а Поттера никто ни убирает хотя выступают удручающе 
Ответить
0
Sher15
Мудрик лучший 
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0
bzzzzzz
та шо вы гоните, ну да может "запорол", а сколько Фелиш с Хавертцом в каждом матче таких порят и не перещитать
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-2
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