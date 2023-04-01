Челси – Астон Вилла. Мудрик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите матч чемпионата Англии 1 апреля в 19:30
В субботу, 1 апреля, в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» выяснит отношения с «Астон Виллой».
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Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
Лондонский «Челси» в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 10 место. В активе у «пенсионеров» 38 очков после 27 матчей. В 10 поединках они победили, 8 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражения.
Челси – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
«Астон Вилла» из Бирмингема располагается на 11 позиции в таблице английской Премьер-лиги. У нее имеется 38 пунктов после 27 игр. Победили нынешние подопечные Унаи Эмери в 11 матчах и в 11 проиграли, еще пять встреч завершились вничью.
Челси – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
Your Chelsea today! 🔵#CheAvl pic.twitter.com/lk5dYNn2l2— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 1, 2023
This is your Aston Villa team to face Chelsea. 👊 #CHEAVL pic.twitter.com/507zqL3tlc— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 1, 2023
События матча
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