Грэм ПОТТЕР: «Не люблю обвинять других, беру ответственность на себя»

Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Грэм Поттер прокомментировал поражение своих подопечных в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу против «Астон Виллы»:

«Самое важное число – то, которое оказалось не в нашу пользу. Нужно прибавлять.

Игроки отдали все силы, брали на себя ответственность, старались, часто входили в штрафную, били, атаковали. Но первый пропущенный гол был очень плохим, и после него появились эмоции. Мы были разочарованы тем, что счет стал 0:1, но игроки отреагировали здорово. Второй гол тоже принес разочарование, поскольку мы хорошо начали второй тайм.

Если взглянуть на любые статистические показатели, кроме главного, видно много хорошего. Но итог хорошим не ощущается.

После поражений всегда наступает разочарование. Есть ощущение, что мы не сделали шага вперед. Посмотрим, что можно сделать лучше. В защите мы оставляли много свободных зон, но и сами создавали моменты, выходили один на один. Однако в том, что касается важнейшего элемента, голов, мы стали вторыми в этой игре.

Я не люблю обвинять других, я беру ответственность на себя. Мы – команда, мы должны быть едины. Мы побеждаем и проигрываем вместе.

Мы оправимся и подготовимся к следующему матчу. Нужно дать ответ, это ясно».

Поединок 29-го тура АПЛ «Челси» – «Астон Вилла» завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.