Челси – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Мудрик со товарищи должны побеждать, чтобы улучшить позицию в таблице
В субботу, 1 апреля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч 29-го тура чемпионата Англии, в котором отношения выяснят «Челси» и «Астон Вилла». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
Челси
Лондонский «Челси» в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 10 место. В активе у «пенсионеров» 38 очков после 27 матчей. В 10 поединках они победили, 8 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражения.
В настоящий момент «Челси», цвета которого, как известно, защищает украинский полузащитник Михаил Мудрик, имеет серию из трех матчей без неудач. 4 марта лондонцы дома обыграли со счетом 1:0 «Лидс», затем на выезде сломили сопротивление «Лестера» (3:1), а далее поделили на своем поле очки с «Эвертоном» - ничья 2:2. Данная череда игр прервала серию «синих» из пяти матчей в АПЛ без побед (3 ничьи, 2 поражения).
Если взять показатели в домашних поединках, то «Челси» в имеет в нынешнем чемпионате Англии 10 результат – 22 очка в 13 матчах на «Стэмфорд Бридж».
Астон Вилла
«Астон Вилла» из Бирмингема располагается на 11 позиции в таблице английской Премьер-лиги. У нее имеется 38 пунктов после 27 игр. Победили нынешние подопечные Унаи Эмери в 11 матчах и в 11 проиграли, еще пять встреч завершились вничью.
Сейчас «львы» идут на серии из четырех поединков без поражений. Они 18 февраля дома проиграли 2:4 «Арсеналу», после чего с неудачами пока распрощались: обыграли в гостях «Эвертон» (2:0), а дома «Кристал Пэлас» (1:0), сыграли 1:1 в Лондоне с «Вест Хэмом», а после на своем поле разгромили «Борнмут» (3:0).
По достижения в гостях «Астон Вилла» в нынешней АПЛ имеет 10 результат. У нее 15 выездных очков после 13 игр – 4 победы, 3 ничьи, 6 поражений. В двух последних гостевых поединках «вилланы» добыли победу и ничью.
Ориентировочные составы:
Челси: Аррисабалага – Фофана, Кулибали, Бедьяшиль, Джеймс, Энцо, Ковачич, Чилуэлл, Хаверц, Мудрик, Жоау Феликс.
Астон Вилла: Мартинес – Янг, Конса, Мингс, Динь, Макгинн, Дуглас Луис, Бэйли, Буендиа, Рэмзи, Уоткинс.
1 апреля, суббота
|«Челси» – «Астон Вилла»
|Лондон. «Стэмфорд Бридж». 19:30
|ТВ-трансляция – Setanta Sports+
|Прогноз Sport.ua – 3:1
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