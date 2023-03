ОФИЦИАЛЬНО. Бавария уволила Нагельсманна, Тухель – новый тренер

«Бавария» на официальном сайте объявила об увольнении наставника Юлиана Нагельсманна, который работал с мюнхенской командой с лета 2021 года.

В нынешнем сезоне команда продолжает борьбу за титул чемпиона Германии, а также вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. В СМИ сообщается, что причиной отставки стали не результаты, а конфликты внутри команды.

Нагельсманн успел выиграть чемпионат Германии 2021/22 и два Суперкубка Германии.

Новым тренером «Баварии» стал наставник Томас Тухель, который на старте нынешнего сезона покинул «Челси». Тухель получил контракт до лета 2025 года. Новый тренер приступит к работе с понедельника.

В Германии Тухель работал с ФК «Майнц», «Аугсбургом» и «Боруссией» Дортмунд, а также тренировал ПСЖ и «Челси».

FC Bayern and head coach Julian Nagelsmann have parted company. This decision was taken by CEO Oliver Kahn and board member for sport Hasan Salihamidžić in consultation with club president Herbert Hainer. Nagelsmann will be succeeded by Thomas Tuchel.



