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Германия
24 марта 2023, 18:54 | Обновлено 24 марта 2023, 19:06
897
6

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария уволила Нагельсманна, Тухель – новый тренер

35-летний тренер не задержался в Мюнхене

24 марта 2023, 18:54 | Обновлено 24 марта 2023, 19:06
897
6
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария уволила Нагельсманна, Тухель – новый тренер
ФК Бавария. Томас Тухель

«Бавария» на официальном сайте объявила об увольнении наставника Юлиана Нагельсманна, который работал с мюнхенской командой с лета 2021 года.

В нынешнем сезоне команда продолжает борьбу за титул чемпиона Германии, а также вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. В СМИ сообщается, что причиной отставки стали не результаты, а конфликты внутри команды.

Нагельсманн успел выиграть чемпионат Германии 2021/22 и два Суперкубка Германии.

Новым тренером «Баварии» стал наставник Томас Тухель, который на старте нынешнего сезона покинул «Челси». Тухель получил контракт до лета 2025 года. Новый тренер приступит к работе с понедельника.

В Германии Тухель работал с ФК «Майнц», «Аугсбургом» и «Боруссией» Дортмунд, а также тренировал ПСЖ и «Челси».

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Бавария Юлиан Нагельсманн Томас Тухель чемпионат Германии по футболу отставка
Источник ФК Бавария
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DaVinci
І тепер Тухель за пів сезону з новою командою має виграти чемпіонат??? Поспішне рішення від Баварії 
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0
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Владислав Антонов
Тепер Нагельсманну пряма дорога в АПЛ, бо в Німеччині він в турборежимі пройшовся кар'єрними сходами. В Реал чи ПСЖ не піде, бо місцеві звьозди його з'їдять.
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0
Kh75
как можно тренировать Боруссию, а потом - их вечных конкурентов? это также нелепо как Месси - в Реале
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-2
Lion
ПСЖ срочно увольняйте Гальте и берите Нагельсманаа....
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-3
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