ОФИЦИАЛЬНО. Бавария уволила Нагельсманна, Тухель – новый тренер

«Бавария» на официальном сайте объявила об увольнении наставника Юлиана Нагельсманна, который работал с мюнхенской командой с лета 2021 года.

В нынешнем сезоне команда продолжает борьбу за титул чемпиона Германии, а также вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. В СМИ сообщается, что причиной отставки стали не результаты, а конфликты внутри команды.

Нагельсманн успел выиграть чемпионат Германии 2021/22 и два Суперкубка Германии.

Новым тренером «Баварии» стал наставник Томас Тухель, который на старте нынешнего сезона покинул «Челси». Тухель получил контракт до лета 2025 года. Новый тренер приступит к работе с понедельника.

В Германии Тухель работал с ФК «Майнц», «Аугсбургом» и «Боруссией» Дортмунд, а также тренировал ПСЖ и «Челси».