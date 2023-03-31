Без Соболенко и россиянок. Определились полуфиналистки турнира в Майами
Чемпионка Austrlian Open 2023 сенсационно проиграла Соране Кырсте
Состоялись четвертьфинальные матчи крупного хардового турнира серии WTA 1000 в Майами (США).
Чемпионка Открытого чемпионата Австралии 2023 Арина Соболенко неожиданно уступила Соране Кырсте в двух сетах.
12-я ракетка мира Петра Квитова в трех партиях вырвала победу у россиянки Екатерина Александровой.
Ранее свои матчи выиграли Елена Рыбакина и Джессика Пегула. Пегула, к слову, обыграла обидчицу Марты Костюк – россиянку Анастасию Потапову.
Майами. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Мартина Тревизан [25] – Елена Рыбакина [10] – 3:6, 0:6
Джессика Пегула [3] – Анастасия Потапова [27] – 4:6, 6:3, 7:6 (7:2)
Нижняя часть сетки
Екатерина Александрова [18] – Петра Квитова [15] – 4:6, 6:3, 3:6
Сорана Кырстя – Арина Соболенко [2] – 6:4, 6:4
Майами. Пары 1/2 финала
Верхняя часть сетки
Елена Рыбакина [10] – Джессика Пегула [3]
Нижняя часть сетки
Петра Квитова [15] – Сорана Кырстя
🫵 Your Miami 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐅𝐎𝐔𝐑! 🇺🇸— wta (@WTA) March 30, 2023
Who will win the title?! 🏆👇@MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/0E4Hubxrx3
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