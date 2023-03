Без Соболенко и россиянок. Определились полуфиналистки турнира в Майами

Состоялись четвертьфинальные матчи крупного хардового турнира серии WTA 1000 в Майами (США).

Чемпионка Открытого чемпионата Австралии 2023 Арина Соболенко неожиданно уступила Соране Кырсте в двух сетах.

12-я ракетка мира Петра Квитова в трех партиях вырвала победу у россиянки Екатерина Александровой.

Ранее свои матчи выиграли Елена Рыбакина и Джессика Пегула. Пегула, к слову, обыграла обидчицу Марты Костюк – россиянку Анастасию Потапову.

Майами. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Мартина Тревизан [25] – Елена Рыбакина [10] – 3:6, 0:6

Джессика Пегула [3] – Анастасия Потапова [27] – 4:6, 6:3, 7:6 (7:2)

Нижняя часть сетки

Екатерина Александрова [18] – Петра Квитова [15] – 4:6, 6:3, 3:6

Сорана Кырстя – Арина Соболенко [2] – 6:4, 6:4

Майами. Пары 1/2 финала

Верхняя часть сетки

Елена Рыбакина [10] – Джессика Пегула [3]

Нижняя часть сетки



Петра Квитова [15] – Сорана Кырстя

