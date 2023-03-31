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WTA
31 марта 2023, 01:00 | Обновлено 31 марта 2023, 01:04
76
1

Без Соболенко и россиянок. Определились полуфиналистки турнира в Майами

Чемпионка Austrlian Open 2023 сенсационно проиграла Соране Кырсте

31 марта 2023, 01:00 | Обновлено 31 марта 2023, 01:04
76
1
Без Соболенко и россиянок. Определились полуфиналистки турнира в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

Состоялись четвертьфинальные матчи крупного хардового турнира серии WTA 1000 в Майами (США).

Чемпионка Открытого чемпионата Австралии 2023 Арина Соболенко неожиданно уступила Соране Кырсте в двух сетах.

12-я ракетка мира Петра Квитова в трех партиях вырвала победу у россиянки Екатерина Александровой.

Ранее свои матчи выиграли Елена Рыбакина и Джессика Пегула. Пегула, к слову, обыграла обидчицу Марты Костюк – россиянку Анастасию Потапову.

Майами. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Мартина Тревизан [25] – Елена Рыбакина [10] – 3:6, 0:6
Джессика Пегула [3] – Анастасия Потапова [27] – 4:6, 6:3, 7:6 (7:2)

Нижняя часть сетки

Екатерина Александрова [18] – Петра Квитова [15] – 4:6, 6:3, 3:6
Сорана Кырстя – Арина Соболенко [2] – 6:4, 6:4

Майами. Пары 1/2 финала

Верхняя часть сетки

Елена Рыбакина [10] – Джессика Пегула [3]

Нижняя часть сетки

Петра Квитова [15] – Сорана Кырстя

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WTA Майами Арина Соболенко Сорана Кырстя Петра Квитова Екатерина Александрова Джессика Пегула Анастасия Потапова Мартина Тревизан Елена Рыбакина
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Анна Савоськіна
Повністю без них буде коли Джесіка виб'є лєну шланга на що сподіваємося!!! Дякуємо Петра за гарну гру!!! Хочеться побачити хоч один фінал із увімкненим звуком та без кацапських пик крупним планом!
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