Кырстя неожиданно выбила Соболенко в 1/4 финала супертурнира в Майами

Румынская теннисистка Сорана Кырстя (№74 WTA) в статусе явного андердога выиграла четвертьфинальный матч турнира WTA 1000 в Майами.

В матче 1/4 финала румынка в двух сетах одолела вторую ракетку мира Арину Соболенко, которая ранее в этом сезоне проиграла всего два матча, выиграв Открытый чемпионат Австралии.

Майами. 1/4 финала

Сорана Кырстя (Румыния) – Арина Соболенко – 6:4, 6:4

Для Сораны это была 19 победа над соперницей из первой десятки. Но ранее она ни разу не выигрывала у представительниц топ-3, проиграв все 8 таких матчей.

В полуфинале Кырстя сразится с победительницей поединка Екатерина Александрова – Петра Квитова (Чехия).

Отметим, что на недавнем турнире аналогичной категории в Индиан-Уэллс румынка также играла в 1/4 финала, но уступила лидеру женского тенниса Иге Свёнтек.

Sorana's MOMENT 🌟@sorana_cirstea stuns No.2 seed Sabalenka to reach her second WTA 1000 semifinal! #MiamiOpen pic.twitter.com/tH6njQAQKv