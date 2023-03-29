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  4. Кырстя неожиданно выбила Соболенко в 1/4 финала супертурнира в Майами
WTA
29 марта 2023, 21:48 | Обновлено 29 марта 2023, 21:56
1299
7

Кырстя неожиданно выбила Соболенко в 1/4 финала супертурнира в Майами

32-летняя румынка добыла самую высокорейтинговую победу в карьере

29 марта 2023, 21:48 | Обновлено 29 марта 2023, 21:56
1299
7
Кырстя неожиданно выбила Соболенко в 1/4 финала супертурнира в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Сорана Кырстя

Румынская теннисистка Сорана Кырстя (№74 WTA) в статусе явного андердога выиграла четвертьфинальный матч турнира WTA 1000 в Майами.

В матче 1/4 финала румынка в двух сетах одолела вторую ракетку мира Арину Соболенко, которая ранее в этом сезоне проиграла всего два матча, выиграв Открытый чемпионат Австралии.

Майами. 1/4 финала
Сорана Кырстя (Румыния) – Арина Соболенко – 6:4, 6:4

Для Сораны это была 19 победа над соперницей из первой десятки. Но ранее она ни разу не выигрывала у представительниц топ-3, проиграв все 8 таких матчей.

В полуфинале Кырстя сразится с победительницей поединка Екатерина Александрова – Петра Квитова (Чехия).

Отметим, что на недавнем турнире аналогичной категории в Индиан-Уэллс румынка также играла в 1/4 финала, но уступила лидеру женского тенниса Иге Свёнтек.

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Сорана Кырстя Арина Соболенко WTA Майами
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Ig_Vad
Multumesc Sorana! 
Дякую, Сорана!
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+6
Анна Савоськіна
Класссс. Чекаємо щоб у Петри вистачило сил вибити ще одну зайву!!!!!
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Sashamar
Слів нема, тільки сльози подяки. І зверніть увагу, ніяких обійм, тільки формальне рукостискання.
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+3
Александр Науменко
Браво Сорано! Пройти Гарсію, Мухову, Вондроушову, якийсь непотріб, це вже звитяга. Пройти Квітову чи ще один непотріб цілком реально. А там і "золота рибка" виконає три бажання. Хай щастить.
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+3
Обсервер Влад
Розумниця та красуня - повна протилежність своїй суперниці термінаторші-посібнику терористів.
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+3
Andrey_1992
Ого!!!!
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0
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