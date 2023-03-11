ЗИНЧЕНКО: Партнеры думают, что голосующие за меня не разбираются в футболе

Александр Зинченко выступил с обращением к поклонникам лондонского «Арсенала», которые, как известно, выбрали его лучшим игроком команды по итогам февраля месяца.

«Привет, друзья. Надеюсь, у вас все хорошо. Большое спасибо, что снова проголосовали за меня в номинации за лучшего игрока месяца в «Арсенале».

Я знаю, что мои одноклубники убьют меня. Они думают, что голосующие за меня люди не разбираются в футболе. Но забудьте о них. Давайте давить вместе до самого конца. Вперед, канониры», – заявил Зинченко на видео, которое распространила пресс-служба лондонского клуба.