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Англия
11 марта 2023, 03:41 | Обновлено 11 марта 2023, 03:44
659
0

ЗИНЧЕНКО: Партнеры думают, что голосующие за меня не разбираются в футболе

Украинец обратился к фанатам «Арсенала»

11 марта 2023, 03:41 | Обновлено 11 марта 2023, 03:44
659
0
ЗИНЧЕНКО: Партнеры думают, что голосующие за меня не разбираются в футболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Александр Зинченко выступил с обращением к поклонникам лондонского «Арсенала», которые, как известно, выбрали его лучшим игроком команды по итогам февраля месяца.

«Привет, друзья. Надеюсь, у вас все хорошо. Большое спасибо, что снова проголосовали за меня в номинации за лучшего игрока месяца в «Арсенале».

Я знаю, что мои одноклубники убьют меня. Они думают, что голосующие за меня люди не разбираются в футболе. Но забудьте о них. Давайте давить вместе до самого конца. Вперед, канониры», – заявил Зинченко на видео, которое распространила пресс-служба лондонского клуба.

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Источник ФК Арсенал Лондон
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