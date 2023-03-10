ВИДЕО. Забил первый гол в АПЛ. Зинченко – лучший игрок Арсенала в феврале

Украинец Александр Зинченко по итогам февраля был признан лучшим игроком «Арсенала». Футболист второй месяц кряду становится лучшим в команде.

В феврале Зинченко забил свой первый гол в АПЛ, а также помог лидеру чемпионата организовать несколько впечатляющих камбэков. Всего в сезоне у игрока 24 матча, 1 гол и две результативные передачи.

Александр опередил в голосовании защитника Габриэла и вингера Букайо Сака.