ВИДЕО. Забил первый гол в АПЛ. Зинченко – лучший игрок Арсенала в феврале
Украинец выдал яркий месяц
Украинец Александр Зинченко по итогам февраля был признан лучшим игроком «Арсенала». Футболист второй месяц кряду становится лучшим в команде.
В феврале Зинченко забил свой первый гол в АПЛ, а также помог лидеру чемпионата организовать несколько впечатляющих камбэков. Всего в сезоне у игрока 24 матча, 1 гол и две результативные передачи.
Александр опередил в голосовании защитника Габриэла и вингера Букайо Сака.
🥁 Presenting our February Player of the Month…— Arsenal (@Arsenal) March 10, 2023
🥇 Oleksandr Zinchenko
🥈 @biel_m04
🥉 @BukayoSaka87
Congratulations, Alex 🤩
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