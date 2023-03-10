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  4. ВИДЕО. Забил первый гол в АПЛ. Зинченко – лучший игрок Арсенала в феврале
Англия
10 марта 2023, 19:49 |
485
0

ВИДЕО. Забил первый гол в АПЛ. Зинченко – лучший игрок Арсенала в феврале

Украинец выдал яркий месяц

10 марта 2023, 19:49 |
485
0
ВИДЕО. Забил первый гол в АПЛ. Зинченко – лучший игрок Арсенала в феврале
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинец Александр Зинченко по итогам февраля был признан лучшим игроком «Арсенала». Футболист второй месяц кряду становится лучшим в команде.

В феврале Зинченко забил свой первый гол в АПЛ, а также помог лидеру чемпионата организовать несколько впечатляющих камбэков. Всего в сезоне у игрока 24 матча, 1 гол и две результативные передачи.

Александр опередил в голосовании защитника Габриэла и вингера Букайо Сака.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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