ВИДЕО. Забил первый гол в АПЛ. Зинченко – лучший игрок Арсенала в феврале

Украинец Александр Зинченко по итогам февраля был признан лучшим игроком «Арсенала». Футболист второй месяц кряду становится лучшим в команде.

В феврале Зинченко забил свой первый гол в АПЛ, а также помог лидеру чемпионата организовать несколько впечатляющих камбэков. Всего в сезоне у игрока 24 матча, 1 гол и две результативные передачи.

Александр опередил в голосовании защитника Габриэла и вингера Букайо Сака.

🥁 Presenting our February Player of the Month…



🥇 Oleksandr Zinchenko

🥈 @biel_m04

🥉 @BukayoSaka87



Congratulations, Alex 🤩