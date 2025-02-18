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  4. Жил Висенте – Фамаликау – 0:2. Легкая победа. Видео голов и обзор
Португалия
18 февраля 2025, 04:40 |
16
0

Жил Висенте – Фамаликау – 0:2. Легкая победа. Видео голов и обзор

Команды встречались в 22-м туре чемпионата

18 февраля 2025, 04:40 |
16
0
Жил Висенте – Фамаликау – 0:2. Легкая победа. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

17 февраля в матче 22-го тура чемпионата Португалии «Жил Висенте» принимало «Фамаликау».

У хозяев поля этот сезон не сложился. Команда находится на 14-й позиции и с каждым матчем приближается к зоне вылета. Зато у «Фамаликау» есть возможность побороться за Лигу конференций.

Гости забили в первом тайме в дополнительное время. На 45-й минуте мяч в ворота «Жил Висенте» забил Джастин Де Хас.

Во втором тайме на 60-й минуте Вацлав Сейк удвоил преимущество «Фамаликау».

Чемпионат Португалии. 22-й тур. 17 февраля

Жил Висенте – Фамаликау – 0:2

Голы: Де Хас, 45, Сейк, 60

Видео голов и обзор матча

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Жил Висенте Фамаликау чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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