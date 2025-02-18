Жил Висенте – Фамаликау – 0:2. Легкая победа. Видео голов и обзор
Команды встречались в 22-м туре чемпионата
17 февраля в матче 22-го тура чемпионата Португалии «Жил Висенте» принимало «Фамаликау».
У хозяев поля этот сезон не сложился. Команда находится на 14-й позиции и с каждым матчем приближается к зоне вылета. Зато у «Фамаликау» есть возможность побороться за Лигу конференций.
Гости забили в первом тайме в дополнительное время. На 45-й минуте мяч в ворота «Жил Висенте» забил Джастин Де Хас.
Во втором тайме на 60-й минуте Вацлав Сейк удвоил преимущество «Фамаликау».
Чемпионат Португалии. 22-й тур. 17 февраля
Жил Висенте – Фамаликау – 0:2
Голы: Де Хас, 45, Сейк, 60
Видео голов и обзор матча
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