Жил Висенте – Фамаликау – 0:2. Легкая победа. Видео голов и обзор

17 февраля в матче 22-го тура чемпионата Португалии «Жил Висенте» принимало «Фамаликау».

У хозяев поля этот сезон не сложился. Команда находится на 14-й позиции и с каждым матчем приближается к зоне вылета. Зато у «Фамаликау» есть возможность побороться за Лигу конференций.

Гости забили в первом тайме в дополнительное время. На 45-й минуте мяч в ворота «Жил Висенте» забил Джастин Де Хас.

Во втором тайме на 60-й минуте Вацлав Сейк удвоил преимущество «Фамаликау».

Чемпионат Португалии. 22-й тур. 17 февраля

Жил Висенте – Фамаликау – 0:2

Голы: Де Хас, 45, Сейк, 60

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