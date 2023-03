Камбек был близок. Костюк уступила на старте турнира в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 40) проиграла первый матч на турнире серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

В 1/64 финала соревнований украинка уступила Ребекке Петерсон (Швеция, WTA 103) в трех сетах за 3 часа.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/64 финала

Ребекка Петерсон (Швеция) [Q] – Марта Костюк (Украина) – 7:5, 5:7, 7:5

В первой партии Марта уверенно побеждала со счетом 3:1 (30:0), однако не смогла удержать преимущество – счет стал 5:4* на подаче Ребекки. У Марты в 10 гейме первого сета было 4 сет-поинта, но Петерсон забрала подачу, затем сделала брейк и подала на партию. Таким образом Костюк проиграла первый сет.

Вторая партия для Костюк также началась хорошо – украинка лидировала 2:0, но отдала подача и уже вскоре проигрывала 3:4* на подаче Петерсон. Однако Марта смогла сделать брейк и вернуться в игру. При счете 5:5 (30:30) Костюк сделала эйс и затем забрала легкий поинт. В 12 гейме второго сета Марта прервала подачу шведки и оставила за собой вторую партию.

Начало третьего сета Марта провалила. Костюк проиграла первые три гейма, отдав две свои подачи. Далее Марта уступала 4:2 (40:30) на своей подаче, но забрала гейм, а затем сделала брейк и сравняла счет – 4:4. Довести камбек до конца у Марты не получилось. Со счета 5:4 в свою пользу Марта проиграла 3 гейма подряд и уступила Петерсон в трех-часовом матче.

Если подводить итог, можно сделать вывод, что Костюк играла практически сама с собой. За матч Марта допустила целых 17 двойных ошибок!

Ранее Костюк взяла трофей в Остине.

