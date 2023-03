Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку

Украинская теннисистка Марта Костюк (№52 WTA) стала победительницей турнира WTA 250 в Остине (Техас, США).

В матче за титул восьмая сеяная украинка переиграла россиянку Варвару Грачеву (№88 WTA).

Остин. Финал

Марта Костюк (Украина) – Варвара Грачева – 6:3, 7:5

Это была шестая встреча теннисисток, украинка выиграла в четвертый раз. Также Марта прервала серию из трех поражений подряд в матчах с россиянками.

После матча не было традиционного рукопожатия, а во время церемонии награждения теннисистки не делали общих фотографий.

Костюк и Грачева впервые играли в финале турнира WTA, Марта завоевала самый крупный титул в карьере. Ранее на ее счету были две победы на 60-тысячниках ITF.

С понедельнике Костюк дебютирует в топ-40 мирового рейтинга.

C H A M P I O N ! 🏆💐



Marta Kostyuk earns her first career title defeating Varvara Gracheva 6-3, 7-5!#ATXopen pic.twitter.com/mCyLOfr3Aa