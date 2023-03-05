Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку
Марта стала чемпионкой соревнований в Остине
Украинская теннисистка Марта Костюк (№52 WTA) стала победительницей турнира WTA 250 в Остине (Техас, США).
В матче за титул восьмая сеяная украинка переиграла россиянку Варвару Грачеву (№88 WTA).
Остин. Финал
Марта Костюк (Украина) – Варвара Грачева – 6:3, 7:5
Это была шестая встреча теннисисток, украинка выиграла в четвертый раз. Также Марта прервала серию из трех поражений подряд в матчах с россиянками.
После матча не было традиционного рукопожатия, а во время церемонии награждения теннисистки не делали общих фотографий.
Костюк и Грачева впервые играли в финале турнира WTA, Марта завоевала самый крупный титул в карьере. Ранее на ее счету были две победы на 60-тысячниках ITF.
С понедельнике Костюк дебютирует в топ-40 мирового рейтинга.
C H A M P I O N ! 🏆💐— ATX Open (@AtxOpen) March 5, 2023
Marta Kostyuk earns her first career title defeating Varvara Gracheva 6-3, 7-5!#ATXopen pic.twitter.com/mCyLOfr3Aa
MARTA'S MOMENT ♥️@marta_kostyuk has won her maiden Hologic WTA Tour title in Austin 🏆#ATXOpen pic.twitter.com/jxK6bQAEOx— wta (@WTA) March 5, 2023
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Марта стає 40-ю в рейтингу і аж 13-ю у Чемпіонській гонці. Хочеться сподіватися на продовження сходження. Чого Марті й бажаємо!
Далі буде.
С нетерпением жду грунтового сезона. Мне кажется он может получиться для Марты ярким. Должен в конце концов случиться прорыв..
"Росіян" на тенісних турнірах зараз немає.
Пишете статті як якісь колаборанти((