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WTA
05 марта 2023, 23:38 | Обновлено 06 марта 2023, 00:24
4524
49

Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку

Марта стала чемпионкой соревнований в Остине

05 марта 2023, 23:38 | Обновлено 06 марта 2023, 00:24
4524
49
Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку
ATX Open. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№52 WTA) стала победительницей турнира WTA 250 в Остине (Техас, США).

В матче за титул восьмая сеяная украинка переиграла россиянку Варвару Грачеву (№88 WTA).

Остин. Финал
Марта Костюк (Украина) – Варвара Грачева – 6:3, 7:5

Это была шестая встреча теннисисток, украинка выиграла в четвертый раз. Также Марта прервала серию из трех поражений подряд в матчах с россиянками.

После матча не было традиционного рукопожатия, а во время церемонии награждения теннисистки не делали общих фотографий.

Костюк и Грачева впервые играли в финале турнира WTA, Марта завоевала самый крупный титул в карьере. Ранее на ее счету были две победы на 60-тысячниках ITF.

С понедельнике Костюк дебютирует в топ-40 мирового рейтинга.

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ВИДЕО. Как Марта Костюк в первый финал турнира WTA выходила
Марта Костюк Варвара Грачева WTA Остин
Источник Sport.ua
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Комментарии 49
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Stanislav Matusevych
Нарешті Марті вдалося здобути перший справжній дорослий титул! Я продовжую вважати, що для переходу на стабільно більш високий рівень тенісу, Марті потрібна серйозна перемога. Можливо, титул, можливо, перемога над топ-10. Чи стане цей трофей таким проривом, подивимось. Марта однозначно є найбільш талановитою українською тенісисткою часів незалежності, буде дуже шкода згаяти такий талант на емоції, нерви та інше подібне. Сьогодні рівень гри був таким, що довелося у передостанньому геймі матчу подавати з руки, але це не має жодного значення. Головне сьогодні - перемога, з чим я Марту і вітаю. Руку кацапці, до речі, незважаючи на вир емоцій, українка не подала.
Марта стає 40-ю в рейтингу і аж 13-ю у Чемпіонській гонці. Хочеться сподіватися на продовження сходження. Чого Марті й бажаємо!
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+20
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Andrey_1992
Нарешті, є перший титул в кар'єрі WTA!!!! Та ще й кацапку обіграла, подвійний кайф!!!!!!
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+16
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Vova Chol
З першим титулом і завжди будь такою врівноженою і стійкою.
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+15
roman75zpr
Браво Марта Олеговна! Март начала на отлично!
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+15
introvert
Браво, Мартуся!!! Ось він, характер переможця, і ось він, результат.
Далі буде.
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+14
Stanislav Matusevych
Відмовилася потискати руку та фотографуватися з кацапкою, молодець. Героям слава, Марто!
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+12
Дмитро Стоян
Де ті, хто після півфіналу з Коллінз розказували, що у грачової чи Волинець Марті вже не виграти?
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+12
Показать Скрыть 3 ответа
Arctic
Це сталося!
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+12
sv_2000
Марта по верхней планке своей игры на уровне самых топовых топов. Вопрос в стабильности и в психоогии. Боюсь сглазить, но, кажется, есть положительные сдвиги, если судить по этому турниру. Марта не псешила, не расклеивалась после обидных ошибок... Все это пока против не очень сильных противниц. Но, вспоминая, игру с Бенчич, верится, что вскоре будут и победы над топами. Надо только сломать психологический барьер.
С нетерпением жду грунтового сезона. Мне кажется он может получиться для Марты ярким. Должен в конце концов случиться прорыв..
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+11
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Ад
в 11 геймі 2 сету Марта від відчаю.що не йде 1 подача подала знизу і..виграла розиграш!Молодець Мартуся ти на цьому турнирі краща!!!Слава українським спортсменам .дарующим нам радість в цю нелегку годину!
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+11
dydyyura
на этом турнире была взрослой 
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+11
Vova Chol
Турнір середній , але початок в 20 років є . Впевненості він дуже добавить і нахабства також. Мартунчік , вперед , при як Абрахамс ,чи Леопард !
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+9
adidas77
З перемогою Марту та першим серйозним титулом!  А те, що кацапку обіграла, це просто особливий кайф!
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+8
Обсервер Влад
*Здолавши у фіналі не "росіянку", а спортсменку без прапора.
"Росіян" на тенісних турнірах зараз немає.
Пишете статті як якісь колаборанти((
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+8
norma_zap
Отлично! Поздравления Марте!!!
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+8
sirjoga
Фінал звісно неідеальный, але титул є
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+7
Олександр Радченко
Турнир есть !Ждём теперь нормальную игру .
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+5
kollekciy
Головне покращення у Марти в цьому році, це зменшення її травматичності, навіть при збільшенні кількості ігор. Якщо Марта так триматиметься далі, очки будуть рости швидко.
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+4
kollekciy
Марту з дуже бажаною перемогою. Давно просив Марту виграти, хоч 125 тис. щоб обійти Катаріну по якості титулів. Але цей титул з'явився зовсім не очікувано. Якість гри була не дуже у Марти, але на цьому дивному турнірі, мабуть у всіх гра була не дуже. Головне що це WTA 250 титул навіть кращий ніж у самої Калініної.
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+4
anacreon
Нарешті. Може попре тепер з титулами. І забереться хоч у 20-ку
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+4
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