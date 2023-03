Обидчица Цуренко выиграла трофей в Мексике, в финале обыграл пятую ракетку

Хорватская теннисистка Донна Векич (WTA 31) выиграла титул на хардовом турнире серии WTA 250 в Монтеррее (Мексика).

В финале соревнований Донна в трех сетах неожиданно обыграла пятую ракетку мира Каролин Гарсию (Франция) за 2 часа и 31 минуту.

WTA 250 Монтеррей. Хард. Финал

Каролин Гарсия (Франция) – Донна Векич (Хорватия) – 4:6, 6:3, 5:7

Интересно, что в 1/16 финала турнира Векич сыграла с украинкой Лесей Цуренко. Первый сет она проиграла со счетом 2:6, а во втором Цуренко уступала 0:5 и снялась с матча, что позволило Донне пройти дальше.

Для Векич это 4-й трофей в карьере и первый с 2021 года.

2023 @Abierto_GNP singles champion 🏆@DonnaVekic secures her fourth career title with a win over the No.1 seed Garcia, 6-4, 3-6, 7-5! pic.twitter.com/W7vfIUsEJ2