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WTA
11 марта 2025, 13:41 | Обновлено 11 марта 2025, 14:00
897
0

Стали известны все участницы 1/8 финала большого турнира в Индиан-Уэллс

В ночь на 11 марта состоялись матчи 3-го круга в верхней части сетки

11 марта 2025, 13:41 | Обновлено 11 марта 2025, 14:00
897
0
Стали известны все участницы 1/8 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

На хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс определены все пары 1/8 финала.

В ночь на 11 марта состоялись поединки 3-го раунда в верхней части сетки.

Первая ракетка мира Арина Соболенко, к сожалению, все еще продолжает выступления. На этот раз она переиграла Лючию Бронцетти – обидчицу Ангелины Калининой в 1-м круге. Следующе соперницей «нейтралки» будет Сонай Картал. Британка справилась с Полиной Кудерметовой.

Шестая сеяная Жасмин Паолини в непростых трех сетах справилась с Жаклин Кристиан. За выход в четвертьфинал итальянка поборется против Людмилы Самсоновой, которая прошла Дарью Касаткину.

Третья ракетка Коко Гауфф одолела прошлогоднюю финалистку Марию Саккари. Далее американка выйдет на корт против Белинды Бенчич. Швейцарка порадовала себя в свой 28-й день рождения, обыграв 13-ю сеяную Диану Шнайдер.

Победительница Australian Open 2025 Мэдисон Киз продлила винстрик до 14 матчей, справившись с Элизе Мертенс. Американка в 4-м раунде сыграет с Донной Векич. Хорватка оказалась сильнее Эммы Наварро.

Днем ранее на кортах И-У состоялись встречи 1/16 финала в нижней части сетки, по итогам которых борьбу продолжают две украинки: Марта Костюк и Элина Свитолина. В ночь на 12 марта в нижней части сетки пройдут поединки 4-го круга, в частности сыграют и Марта и Элиной против Чжэн Циньвень и Джессики Пегулы соответственно.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Лючия Бронцетти – 6:1, 6:2
Полина Кудерметова – Сонай Картал [LL] – 5:7, 3:6

Дарья Касаткина [12] – Людмила Самсонова [24] – 6:2, 3:6, 2:6
Жаклин Кристиан – Жасмин Паолини [6] – 4:6, 6:3, 4:6

Коко Гауфф [3] – Мария Саккари [29] – 7:6 (7:1), 6:2
Белинда Бенчич – Диана Шнайдер [13] – 6:4, 6:4

Эмма Наварро [10] – Донна Векич [19] – 6:7 (5:7), 1:6
Элизе Мертенс [28] – Мэдисон Киз [5] – 2:6, 7:6 (10:8), 4:6

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Сонай Картал [LL]
Людмила Самсонова [24] – Жасмин Паолини [6]

Коко Гауфф [3] – Белинда Бенчич
Донна Векич [19] – Мэдисон Киз [5]

Нижняя часть сетки

Елена Рыбакина [7] – Мирра Андреева [9]
Элина Свитолина [23] – Джессика Пегула [4]

Чжэн Циньвень [8] – Марта Костюк [18]
Каролина Мухова [15] – Ига Свентек [2]

По теме:
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WTA Индиан-Уэллс Арина Соболенко Лючия Бронцетти Полина Кудерметова Сонай Картал Дарья Касаткина Людмила Самсонова Жаклин Кристиан Жасмин Паолини Коко Гауфф Мария Саккари Белинда Бенчич Диана Шнайдер Эмма Наварро Донна Векич Элизе Мертенс Мэдисон Киз Елена Рыбакина Мирра Андреева Элина Свитолина Джессика Пегула Чжэн Циньвень Марта Костюк Каролина Мухова Ига Свёнтек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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