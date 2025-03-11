Стали известны все участницы 1/8 финала большого турнира в Индиан-Уэллс

На хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс определены все пары 1/8 финала.

В ночь на 11 марта состоялись поединки 3-го раунда в верхней части сетки.

Первая ракетка мира Арина Соболенко, к сожалению, все еще продолжает выступления. На этот раз она переиграла Лючию Бронцетти – обидчицу Ангелины Калининой в 1-м круге. Следующе соперницей «нейтралки» будет Сонай Картал. Британка справилась с Полиной Кудерметовой.

Шестая сеяная Жасмин Паолини в непростых трех сетах справилась с Жаклин Кристиан. За выход в четвертьфинал итальянка поборется против Людмилы Самсоновой, которая прошла Дарью Касаткину.

Третья ракетка Коко Гауфф одолела прошлогоднюю финалистку Марию Саккари. Далее американка выйдет на корт против Белинды Бенчич. Швейцарка порадовала себя в свой 28-й день рождения, обыграв 13-ю сеяную Диану Шнайдер.

Победительница Australian Open 2025 Мэдисон Киз продлила винстрик до 14 матчей, справившись с Элизе Мертенс. Американка в 4-м раунде сыграет с Донной Векич. Хорватка оказалась сильнее Эммы Наварро.

Днем ранее на кортах И-У состоялись встречи 1/16 финала в нижней части сетки, по итогам которых борьбу продолжают две украинки: Марта Костюк и Элина Свитолина. В ночь на 12 марта в нижней части сетки пройдут поединки 4-го круга, в частности сыграют и Марта и Элиной против Чжэн Циньвень и Джессики Пегулы соответственно.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Лючия Бронцетти – 6:1, 6:2

Полина Кудерметова – Сонай Картал [LL] – 5:7, 3:6

Дарья Касаткина [12] – Людмила Самсонова [24] – 6:2, 3:6, 2:6

Жаклин Кристиан – Жасмин Паолини [6] – 4:6, 6:3, 4:6

Коко Гауфф [3] – Мария Саккари [29] – 7:6 (7:1), 6:2

Белинда Бенчич – Диана Шнайдер [13] – 6:4, 6:4

Эмма Наварро [10] – Донна Векич [19] – 6:7 (5:7), 1:6

Элизе Мертенс [28] – Мэдисон Киз [5] – 2:6, 7:6 (10:8), 4:6

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Сонай Картал [LL]

Людмила Самсонова [24] – Жасмин Паолини [6]

Коко Гауфф [3] – Белинда Бенчич

Донна Векич [19] – Мэдисон Киз [5]

Нижняя часть сетки

Елена Рыбакина [7] – Мирра Андреева [9]

Элина Свитолина [23] – Джессика Пегула [4]

Чжэн Циньвень [8] – Марта Костюк [18]

Каролина Мухова [15] – Ига Свентек [2]