Цуренко разорвала Векич в первом сете, но из-за травмы снялась с матча

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 98) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Монтеррее (Мексика).

В первом круге основной сетки украинка, которая преодолела квалификацию, сражалась против третьей сеяной Донны Векич из Хорватии (WTA 31).

В первом сете Цуренко не оставила шансов сопернице (6:2), но затем Леся из-за травмы локтя не смогла доиграть матч до конца (0:5 и отказ).

Встреча длилась 1 час 8 минут. Во втором раунде Векич сыграет против Эммы Наварро из США или Леолии Жанжан из Франции.

WTA 250. Монтеррей (Мексика). Первый раунд

Леся Цуренко (Украина) [Q] – Донна Векич (Хорватия) [3] – 6:2, 0:5, отказ Цуренко