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  4. Цуренко разорвала Векич в первом сете, но из-за травмы снялась с матча
WTA
01 марта 2023, 01:00 | Обновлено 01 марта 2023, 02:02
297
3

Цуренко разорвала Векич в первом сете, но из-за травмы снялась с матча

Третья сеяная Донна Векич из Хорватии вышла во второй раунд в Монтеррее

01 марта 2023, 01:00 | Обновлено 01 марта 2023, 02:02
297
3
Цуренко разорвала Векич в первом сете, но из-за травмы снялась с матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 98) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Монтеррее (Мексика).

В первом круге основной сетки украинка, которая преодолела квалификацию, сражалась против третьей сеяной Донны Векич из Хорватии (WTA 31).

В первом сете Цуренко не оставила шансов сопернице (6:2), но затем Леся из-за травмы локтя не смогла доиграть матч до конца (0:5 и отказ).

Встреча длилась 1 час 8 минут. Во втором раунде Векич сыграет против Эммы Наварро из США или Леолии Жанжан из Франции.

WTA 250. Монтеррей (Мексика). Первый раунд

Леся Цуренко (Украина) [Q] – Донна Векич (Хорватия) [3] – 6:2, 0:5, отказ Цуренко

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Источник Sport.ua
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Elis
Так шкода Лесю(( Травми такі травми( 
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0
Александр Ад
лікоть такі не витримав...
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0
Александр Науменко
Це вже навіть несмішно. Букмекерам треба на Лесю вводити ставку "зніметься", "не зніметься".
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-1
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