Виталий МИКОЛЕНКО: «Выучил английский язык благодаря Netflix»

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал, как овладел английским языком:

«Различиях между жизнью и футболом в Украине и Англии? Прежде всего, язык. Для меня это было большой проблемой. В какой-то степени это все еще актуально. Потому что здесь у всех разные акценты, и не так просто понять всех в совершенстве. Но с каждым разом становится все лучше.

Шотландский акцент? То же самое, как на востоке Украины. Я украинец, я могу говорить по-украински и по-русски, но когда я еду на восток Украины, там акцент такой сильный, и у них другие слова для обозначения вещей.

Основной способ, благодаря которому я улучшил знание английского – это просмотр Netflix а также общение с товарищами по команде. По возможности стараюсь смотреть фильмы на английском, но если надоест, то буду смотреть на украинском с английскими субтитрами. Когда я это делаю, то больше читаю по-английски, чем смотрю сериалы. Так что это мне очень помогло.

Я думаю, что единственное, что, возможно, помогло мне – это переход из киевского «Динамо», крупного украинского клуба с большой культурой, большой базой болельщиков и богатой историей – в клуб «Эвертон» именно с такими же качествами. Было легче с точки зрения знания того, чего ожидать и что означает играть за такой большой клуб».