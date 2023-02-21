Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Выучил английский язык благодаря Netflix»
Англия
21 февраля 2023, 20:55 | Обновлено 21 февраля 2023, 21:51
2027
2

Виталий МИКОЛЕНКО: «Выучил английский язык благодаря Netflix»

Украинский защитник «Эвертона» рассказал, что ему помогло адаптироваться

21 февраля 2023, 20:55 | Обновлено 21 февраля 2023, 21:51
2027
2
Виталий МИКОЛЕНКО: «Выучил английский язык благодаря Netflix»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал, как овладел английским языком:

«Различиях между жизнью и футболом в Украине и Англии? Прежде всего, язык. Для меня это было большой проблемой. В какой-то степени это все еще актуально. Потому что здесь у всех разные акценты, и не так просто понять всех в совершенстве. Но с каждым разом становится все лучше.

Шотландский акцент? То же самое, как на востоке Украины. Я украинец, я могу говорить по-украински и по-русски, но когда я еду на восток Украины, там акцент такой сильный, и у них другие слова для обозначения вещей.

Основной способ, благодаря которому я улучшил знание английского – это просмотр Netflix а также общение с товарищами по команде. По возможности стараюсь смотреть фильмы на английском, но если надоест, то буду смотреть на украинском с английскими субтитрами. Когда я это делаю, то больше читаю по-английски, чем смотрю сериалы. Так что это мне очень помогло.

Я думаю, что единственное, что, возможно, помогло мне – это переход из киевского «Динамо», крупного украинского клуба с большой культурой, большой базой болельщиков и богатой историей – в клуб «Эвертон» именно с такими же качествами. Было легче с точки зрения знания того, чего ожидать и что означает играть за такой большой клуб».

По теме:
Капитана Челси выписали из больницы. У него было сотрясение мозга
Виталий МИКОЛЕНКО: «Эвертон не на своем месте в таблице АПЛ»
Андрей КЛИЩУК: «Ждем побед: как наших, так и Украины над рашистами»
Эвертон чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига Виталий Миколенко английский язык
Источник ФК Эвертон
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мальчик расплакался от счастья. Зинченко подарил футболку юному фану
Футбол | 21 февраля 2023, 02:17 2
ВИДЕО. Мальчик расплакался от счастья. Зинченко подарил футболку юному фану
ВИДЕО. Мальчик расплакался от счастья. Зинченко подарил футболку юному фану

Украинский защитник на прошлой неделе запомнился не только голом, но и милым поступком

Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
Теннис | 21 февраля 2023, 11:29 4
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае

Украинки провели второй очный матч в сезоне

Райан ГАРСИЯ: «После Джервонты я сломаю Ломаченко»
Бокс | 21.02.2023, 17:11
Райан ГАРСИЯ: «После Джервонты я сломаю Ломаченко»
Райан ГАРСИЯ: «После Джервонты я сломаю Ломаченко»
Повтор финала ЛЧ. Составы на матч Ливерпуль – Реал
Футбол | 21.02.2023, 20:34
Повтор финала ЛЧ. Составы на матч Ливерпуль – Реал
Повтор финала ЛЧ. Составы на матч Ливерпуль – Реал
Абсолютный антирекорд АПЛ. Чем запомнился Мудрик в матче с Саутгемптоном?
Футбол | 21.02.2023, 05:49
Абсолютный антирекорд АПЛ. Чем запомнился Мудрик в матче с Саутгемптоном?
Абсолютный антирекорд АПЛ. Чем запомнился Мудрик в матче с Саутгемптоном?
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nick.Grabowski
Віталій, уявляєте, а в нас 4-5 млн людей живуть в Україні по 15-20 років, а державної мови вивчити не можуть, або не хочуть.
От ви за півроку вже щось вивчили. А в нас за 15-20 років говорять, що їм важко дається українська мова. Як можна назвати таких людей - брехунами або нахабами? 
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «Не обмазала руку говном». Калинина не пожала руку россиянке в ОАЭ
ВИДЕО. «Не обмазала руку говном». Калинина не пожала руку россиянке в ОАЭ
20.02.2023, 13:43 15
Теннис
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
20.02.2023, 07:40 14
Футбол
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
20.02.2023, 16:06 21
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик может побить Фьюри»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик может побить Фьюри»
20.02.2023, 16:29 1
Бокс
ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
19.02.2023, 18:26 4
Футбол
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
19.02.2023, 20:11 1
Футбол
Бывший чемпион мира уверен, что Усик может нокаутировать Фьюри
Бывший чемпион мира уверен, что Усик может нокаутировать Фьюри
20.02.2023, 11:55 2
Бокс
УСИК: «Мы не должны заставлять людей переходить на украинский язык»
УСИК: «Мы не должны заставлять людей переходить на украинский язык»
21.02.2023, 14:48 38
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности