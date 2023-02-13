Ливерпуль в дерби обыграл Эвертон. Миколенко не заблокировал прострел

Вечером 13 февраля на «Энфилде» состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» обыграл «Эвертон» (2:0).

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко отыграл на поле все ливерпульское дерби.

Победу красным над ирисками принесли точные удары Мохамеда Салаха и Коди Гакпо.

При втором пропущенном голе прострел с фланга на Гакпо не сумел заблокировать Миколенко.

«Ливерпуль» впервые выиграл в последних 5 матчах, набрал 32 очка и поднялся на 9-ю позицию. «Эвертон» находится в зоне вылета с 18 очками (18-е место).

АПЛ. 23-й тур, 13 февраля

Ливерпуль – Эвертон – 2:0

Голы: Салах, 36, Гакпо, 49

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, Гомес, Робертсон, Байчетич (Кейта, 90), Хендерсон (Милнер, 80), Фабиньо, Салах (Эллиотт, 90), Гакпо (Фирмино, 80), Нуньес (Диогу Жота, 70).

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Тарковски, Коуди, Миколенко, Гуйе, Дукуре, Онана (Дэвис, 78), Макнил (Мопе, 78), Симмс (Грэй, 61), Ивоби.

Предупреждения: Робертсон, 87 – Коуди, 67, Дукуре, 84, Пикфорд, 87.