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Ливерпуль
13.02.2023 22:00 - : -
Эвертон
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Англия
13 февраля 2023, 12:20 | Обновлено 13 февраля 2023, 12:25
41
0

Ливерпуль – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч АПЛ 13 февраля в 22:00

13 февраля 2023, 12:20 | Обновлено 13 февраля 2023, 12:25
41
0
Ливерпуль – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
The Sun

В понедельник, 13 февраля, в Ливерпуле на поле арены «Энфилд» состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в мерсисайдском дерби прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 10-е место с 29-ю очками после 20-ти матчей. В настоящий мест команда Юргена Клоппа имеет серию из четырех матчей без побед (1 ничья, 3 поражения).

У «Эвертон», цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко, 18-я позиция при 18 очках после 21 матчах. В своей последней игре «ириски» обыграли дома «Арсенал» со счетом 1:0, чем прервали серию из восьми поединков без выигрыша.

Ливерпуль – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча состоится на телеканале Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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