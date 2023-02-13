Ливерпуль – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите матч АПЛ 13 февраля в 22:00
В понедельник, 13 февраля, в Ливерпуле на поле арены «Энфилд» состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном».
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Стартовый свисток в мерсисайдском дерби прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 10-е место с 29-ю очками после 20-ти матчей. В настоящий мест команда Юргена Клоппа имеет серию из четырех матчей без побед (1 ничья, 3 поражения).
У «Эвертон», цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко, 18-я позиция при 18 очках после 21 матчах. В своей последней игре «ириски» обыграли дома «Арсенал» со счетом 1:0, чем прервали серию из восьми поединков без выигрыша.
Ливерпуль – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча состоится на телеканале Setanta Sports.
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