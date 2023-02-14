В понедельник, 13 февраля, в 23-м туре чемпионата Англии состоялось мерсисайдское дерби – «Ливерпуль» принял на своем поле «Эвертон» украинского защитника Виталия Миколенко.

Встреча завершилась победой «красных» со счетом 2:0. Голами отметились Мохамед Салах и Коди Гакпо, забившие после двух стремительных контратак своей команды.

Смотрите на YouTube видеообзор матча «Ливерпуль» – «Эвертон».