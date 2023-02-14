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Ливерпуль
13.02.2023, FT 2 : 0
Эвертон
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Англия
14 февраля 2023, 02:35 | Обновлено 14 февраля 2023, 02:46
99
0

Ливерпуль – Эвертон – 2:0. Две контратаки – два гола. Видео голов и обзор

Вашему вниманию видеообзор матча АПЛ

14 февраля 2023, 02:35 | Обновлено 14 февраля 2023, 02:46
99
0
Ливерпуль – Эвертон – 2:0. Две контратаки – два гола. Видео голов и обзор

В понедельник, 13 февраля, в 23-м туре чемпионата Англии состоялось мерсисайдское дерби – «Ливерпуль» принял на своем поле «Эвертон» украинского защитника Виталия Миколенко.

Встреча завершилась победой «красных» со счетом 2:0. Голами отметились Мохамед Салах и Коди Гакпо, забившие после двух стремительных контратак своей команды.

Смотрите на YouTube видеообзор матча «Ливерпуль» – «Эвертон».

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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Источник Sport.ua
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