Англия14 февраля 2023, 02:35 | Обновлено 14 февраля 2023, 02:46
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Ливерпуль – Эвертон – 2:0. Две контратаки – два гола. Видео голов и обзор
Вашему вниманию видеообзор матча АПЛ
14 февраля 2023, 02:35 | Обновлено 14 февраля 2023, 02:46
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В понедельник, 13 февраля, в 23-м туре чемпионата Англии состоялось мерсисайдское дерби – «Ливерпуль» принял на своем поле «Эвертон» украинского защитника Виталия Миколенко.
Встреча завершилась победой «красных» со счетом 2:0. Голами отметились Мохамед Салах и Коди Гакпо, забившие после двух стремительных контратак своей команды.
Смотрите на YouTube видеообзор матча «Ливерпуль» – «Эвертон».
События матча
49’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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