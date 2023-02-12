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Ливерпуль
13.02.2023 22:00 - : -
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12 февраля 2023, 02:45 | Обновлено 12 февраля 2023, 03:00
24
0

Ливерпуль – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 13 февраля в 22:00 по Киеву

12 февраля 2023, 02:45 | Обновлено 12 февраля 2023, 03:00
24
0
Ливерпуль – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

13 февраля на «Энфилде» пройдет матч 23-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Эвертоном». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Ливерпуль

Команда сейчас выглядит откровенно ужасно. Прав Алиссон, который отказался обсуждать шансы пробиться в топ-4 и сохранить пропуск в Лигу чемпионов - «красным» бы следующий поединок, для начала, выиграть. В последний раз победить получилось «Вулверхэмптон», и то в переигровке, 1:0, после скандальной ничьей в предыдущем поединке. «Волки» взяли убедительный реванш в Премьер-Лиге, разбив фаворита 3:0. Причем уже к 12-й минуте там Алиссону забили дважды! Сейчас в чемпионате у подопечных Клоппа 1 очко в 4-х турах - благодаря нулевой ничьей против другого кризисного гранда, «Челси». До этого были тоже поединки, где «мерсисайдцы» получали по 3 мяча в свои ворота, с «Брентфордом» и «Брайтоном». В итоге «Ливерпуль» упал в самый низ первой десятки, а в 2023-м году в АПЛ у него абсолютно худшие результаты.

Эвертон

Клуб снова, как и год назад, пытается решить свои проблемы за счет смены наставника. Фрэнк Лампард справился с первой задачей, выведя из кризиса при Бенитесе и не допустив падения в Чемпионшип. Но в новом розыгрыше у англичанина получалось что-то только на старте, а потом «синие» ушли в затяжной кризис. Тем не менее, «Лэмпсу» давали шансы и ждали проблемы, уволив только после 0:2 с прямым конкурентом, «Вест Хэмом». Проект возглавил более опытный специалист, Шон Дайш, памятный по работе с «Бернли». Он принял команду, что взяла только 1 очко в 7 крайних турах - причем за счет сенсационной ничьей с «Манчестер Сити». Еще и с ушедшим молодым лидером, Гордоном. И сразу же клуб выдал с новым менеджером сенсационный успех. Аутсайдер за счет единственного гола Тарковски обыграл безоговорочного лидера, «Арсенал»! Это точно поднимет настроение и прибавит уверенности в себе.

Статистика личных встреч

Это дерби, которое считается одним из самых принципиальных в стране. В прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл оба поединка. Но осенью все закончилось нулевой ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы все еще верят в «Ливерпуль». Но с нынешним соседом «Эвертон» может бороться. Ставим на гостей при форе «+1 гол» с коэффициентом - по Parimatch.

Parimatch
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Ливерпуль Эвертон Ливерпуль - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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