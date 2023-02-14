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14 февраля 2023, 01:11 |
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Юрген КЛОПП: «Я влюблен в свою банду и в то, что они сделали»

Немецкий специалист – о победе «Ливерпуля» над «Эвертоном»

14 февраля 2023, 01:11 |
176
1
Юрген КЛОПП: «Я влюблен в свою банду и в то, что они сделали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победного матча с «Эвертоном» (2:0) в 23-м туре чемпионата Англии.

«Атмосфера была выдающейся. Я влюблен в свою банду и в то, что они сделали сегодня вечером. Это было особенным и было чрезвычайно важным. Это было настоящее дерби. А мы играли в игру, в которую хотели играть, а не в игру, которую хотел «Эвертон».

Мы держали мяч, работали по флангам и оставались терпеливыми. Сегодня вечером я видел настоящую боевую единицу. Все действительно боролись, и мы забили в двух сенсационных контратаках. Мы, вероятно, владели мячом 70% и забили после двух контратак, что делает матч для нас особенным.

Я действительно думаю, что то, как вы ведете себя, определяет будущее. Наш клуб прошел через худшие вещи, но мы клуб, который показал, что может справиться с трудными моментами. Я наслаждался каждой секундой игры команды», – признался Клопп.

«Ливерпуль» после победы над «Эвертоном» занимает в таблице АПЛ 9-е место с 32-мя очками после 21 матча.

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Юрген Клопп чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Ливерпуль - Эвертон Эвертон
Источник BBC
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Комментарии 1
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VK-Sport
І що вони зробили? Обіграли аутсайдера на своєму полі? Якби ти програв ще і цей матч, то тебе б точно звільнили. Про ЛЧ на наступний сезон можна вже забути, а в цьому вже дуже скоро Реал натягне в 1/8.
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