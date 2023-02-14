Юрген КЛОПП: «Я влюблен в свою банду и в то, что они сделали»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победного матча с «Эвертоном» (2:0) в 23-м туре чемпионата Англии.

«Атмосфера была выдающейся. Я влюблен в свою банду и в то, что они сделали сегодня вечером. Это было особенным и было чрезвычайно важным. Это было настоящее дерби. А мы играли в игру, в которую хотели играть, а не в игру, которую хотел «Эвертон».

Мы держали мяч, работали по флангам и оставались терпеливыми. Сегодня вечером я видел настоящую боевую единицу. Все действительно боролись, и мы забили в двух сенсационных контратаках. Мы, вероятно, владели мячом 70% и забили после двух контратак, что делает матч для нас особенным.

Я действительно думаю, что то, как вы ведете себя, определяет будущее. Наш клуб прошел через худшие вещи, но мы клуб, который показал, что может справиться с трудными моментами. Я наслаждался каждой секундой игры команды», – признался Клопп.

«Ливерпуль» после победы над «Эвертоном» занимает в таблице АПЛ 9-е место с 32-мя очками после 21 матча.